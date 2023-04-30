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Буковина - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартовая игра воскресенья
Фото: ФК Буковина
Четвертая команда группы будет принимать третью. Подопечные Мельничука в прошлом туре неожиданно уступили "Горняку-Спорт" и сегодня будут пытаться реабилитироваться. Однако, против "Скорука" будет непросто. Коллектив из Томаковки не проигрывает в Первой лиге на протяжении рекордных для клуба 4-х игр: 3 победы и ничья.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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