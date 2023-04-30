Буковина - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Четвертая команда группы будет принимать третью. Подопечные Мельничука в прошлом туре неожиданно уступили "Горняку-Спорт" и сегодня будут пытаться реабилитироваться. Однако, против "Скорука" будет непросто. Коллектив из Томаковки не проигрывает в Первой лиге на протяжении рекордных для клуба 4-х игр: 3 победы и ничья.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.