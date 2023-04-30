Центральный матч тура в Черкассах. Что смотреть в понедельник в Первой лиге

Четвертый тур в Первой лиге завершится в Черкассах, где "ЛНЗ" будет принимать "Полесье". Этот матч безусловно следует считать украшением всего тура. Противостояние претендентов на чемпионство ожидалось с особым интересом.

"Чемпионская" группа. 4-й тур

"ЛНЗ" - "Полесье"

01.05.2023. 13:00. Черкассы. "Черкассы-Арена"

В связи с ситуацией в Умани игра была перенесена на понедельник. Четвертая команда группы будет принимать вторую. Между соперниками расстояние в четыре очка. "Полесье" прошло первый этап без поражений, а на втором этапе потерпело сразу две – да еще дома. При этом подопечные Калитвинцева остаются непобедимыми на выезде. У подопечных Ковпака есть шанс прервать эту серию, ведь черкасский коллектив своей игрой производит приятное впечатление весной.

"ЛНЗ" играет прагматично, но такой футбол приносит результат. Черкасский коллектив на своем поле еще не проигрывал, в 8-ми матчах – 6 побед и 2 ничьи. Выделить фаворита достаточно сложно, ведь обе команды с амбициями. Возможно, футбол не будет слишком зрелищным, но интриги будет достаточно. Победа позволит "Полесью" снова возглавить группу.