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ЛНЗ - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Центральная игра тура
Фото: ФК Полісся
В наиболее ожидаемом матче четвертого тура Первой лиги "ЛНЗ" будет принимать "Полесье". Подопечные Калитвинцева весной не впечатляют. Житомирский коллектив уже два матча проиграл, поэтому постарается в гостях набрать зачетные пункты. "ЛНЗ" на своем поле в Первой лиге еще не проигрывал - шесть побед и две ничьи.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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