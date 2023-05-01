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ЛНЗ - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Центральная игра тура

ЛНЗ - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Полісся

UA-Футбол
Новина українською

В наиболее ожидаемом матче четвертого тура Первой лиги "ЛНЗ" будет принимать "Полесье". Подопечные Калитвинцева весной не впечатляют. Житомирский коллектив уже два матча проиграл, поэтому постарается в гостях набрать зачетные пункты. "ЛНЗ" на своем поле в Первой лиге еще не проигрывал - шесть побед и две ничьи.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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В статье: Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы)
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