ЛНЗ - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В наиболее ожидаемом матче четвертого тура Первой лиги "ЛНЗ" будет принимать "Полесье". Подопечные Калитвинцева весной не впечатляют. Житомирский коллектив уже два матча проиграл, поэтому постарается в гостях набрать зачетные пункты. "ЛНЗ" на своем поле в Первой лиге еще не проигрывал - шесть побед и две ничьи.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.