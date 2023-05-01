"Все знают, как судят Карпаты, Полесье и ЛНЗ". Защитник Оболони - об арбитраже в Первой лиге

Защитник "Оболони" Дмитрий Фатеев высказался относительно судейства в матче Первой лиги против "Карпат" (1:2).

"Не очень хочется комментировать действия арбитра, потому что все знают, как судят "Карпаты", "Полесье" и ЛНЗ. Это не секрет. Что здесь рассказывать?

Пусть посмотрят игры: фолы, которые им ставят, карточки, которые им дают, пенальти, которые им ставят. Пусть там разбираются сами, пусть там VAR покупают и все остальное", – сказал Фатеев в комментарии Профутбол Digital.