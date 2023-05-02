Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юрий Калитвинцев признан лучшим тренером тура в Первой лиге
"Полесье" на выезде обыграло ЛНЗ
Фото: ФК Полісся
Наставник "Полесья" Юрий Калитвинцев признан лучшим тренером по итогам 4-го тура второго этапа Первой лиги.
Житомирчане в центральном матче на выезде обыграли ЛНЗ (2:1). Голы забивали Будковский и Грицук (с пенальти). Этот успех позволил команде возглавить турнирную таблицу.
"Полесье" на один балл опережает идущий на второй строчке "Оболонь". В следующем матче житомирский клуб сыграет с "Металлургом". Встреча пройдет 7 мая.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ПФЛ
Популярное сейчас
- В Белом доме рассказали о шокирующих потерях РФ и анонсировали новый пакет помощи для ВСУ
- Украинская авиация уничтожила три ЗРК, ВСУ отразили 41 атаку за понедельник
- Цыганков снова ассистирует. Севилья - Жирона 0:2. Видео голов и обзор матча
- Президент Оболони: Судьи не дали нам сыграть второй тайм
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн