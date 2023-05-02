Юрий Калитвинцев признан лучшим тренером тура в Первой лиге

Наставник "Полесья" Юрий Калитвинцев признан лучшим тренером по итогам 4-го тура второго этапа Первой лиги.

Житомирчане в центральном матче на выезде обыграли ЛНЗ (2:1). Голы забивали Будковский и Грицук (с пенальти). Этот успех позволил команде возглавить турнирную таблицу.

"Полесье" на один балл опережает идущий на второй строчке "Оболонь". В следующем матче житомирский клуб сыграет с "Металлургом". Встреча пройдет 7 мая.