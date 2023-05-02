  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Юрий Калитвинцев признан лучшим тренером тура в Первой лиге
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юрий Калитвинцев признан лучшим тренером тура в Первой лиге

Первая лига
(1 голосов)

"Полесье" на выезде обыграло ЛНЗ

Юрий Калитвинцев признан лучшим тренером тура в Первой лиге

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Наставник "Полесья" Юрий Калитвинцев признан лучшим тренером по итогам 4-го тура второго этапа Первой лиги.

Житомирчане в центральном матче на выезде обыграли ЛНЗ (2:1). Голы забивали Будковский и Грицук (с пенальти). Этот успех позволил команде возглавить турнирную таблицу.

"Полесье" на один балл опережает идущий на второй строчке "Оболонь". В следующем матче житомирский клуб сыграет с "Металлургом". Встреча пройдет 7 мая.

Читайте такжеПервая лига. Полесье в сверхважном матче переигрывает ЛНЗ
По теме
yellow-arrow
Полесье возвращает лидерство, Горняк-Спорт снова последний. Результаты и таблица Первой лиги
yellow-arrow
Первая лига. Полесье в сверхважном матче переигрывает ЛНЗ
yellow-arrow
"Все знают, как судят Карпаты, Полесье и ЛНЗ". Защитник Оболони - об арбитраже в Первой лиге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде