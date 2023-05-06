Полесье стремится взять реванш, интересная игра в Черновцах. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

В воскресенье сыграют еще четыре матча пятого тура весенней части сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа "Чемпионская"

"Кремень" - "Карпаты"

07.05.2023. 13:30. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева" г. Кременчуг

Гости подходят к матчу в статусе явного победителя. Подопечные Тлумака в прошлом туре на одиннадцатой компенсированной минуте вырвали победу против "Оболони" и это, безусловно, придаст команде веры в собственных силах. Весной львовяне существенно прибавили в надежности игры в защите, а в нападении есть футболисты, которые в одиночку могут решить судьбу матчей. В случае победы "львы" смогут закрепиться на третьем месте.

"Кремень" не играет вничью в чемпионате 9 игр подряд: 4 победы и 5 поражений. Неделю назад подопечные Локтионова проявили характер и могли вырывать ничью против "Эпицентра", но Вивдич не реализовал свой момент. Можно не сомневаться, что предпоследняя команда группы даст бой именитому сопернику.

МФК "Металлург" - "Полесье"

07.05.2023. 16:00. "Медик". Моршин

Подопечные Калитвинцева приедут в Моршин с желанием реабилитироваться за поражение в первом круге. Этот матч был скандальным, но он дал понять, что запорожцы не просто так играют в чемпионской группе. Однако подопечным Микитина не хватает стабильности в игре. В прошлом туре футболисты "Металлурга" едва спасли ничью против "Нивы". В заключительной трети поля им не хватало конструктива, лидер команды Алексей Сидоров провел свой не лучший матч. Что касается "Полесья", то коллектив из Житомира сыграл солидно против "ЛНЗ". Прагматичный футбол принес свой результат и "Полесье" вернулось на первое место. Безничейная серия "Полесья" длится в чемпионате 14 игр: 12 побед и 2 поражения.

Группа "Выбывания"

ФСК "Мариуполь" - "Чернигов-ШВСМ"

07.05.2023. 13:00. "Колос". Борисполь

Мариуполь подходит ко встрече со второй командой группы после волевой победы над главным конкурентом "Горняком-Спорт". Подопечные Красноперова проявили характер, но к качеству игры остается все же много вопросов. Лидером коллектива сейчас является Даниил Литовченко, который не боится брать инициативу на себя и постоянно держит в напряжении защитников. Подопечные Чорного в гостях в нынешнем сезоне не впечатляют. Проигрышный гостевой клубный антирекордный сериал "Чернигова-ШВСМ" в Первой лиге длится 3 игры. Однако, несмотря на это, именно "северяне" считаются фаворитами противостояния.

"Буковина" - "Полтава"

07.05.2023. 14:00. "Буковина". "Черновцы"

В наиболее интригующем противостоянии группы четвертая команда встретится с шестой. В случае победы подопечные Сысенко смогут обойти своих соперников. Ожидается, что в этом матче сможет вернуться капитан и лидер "Полтавы" Дмитрий Щербак. В прошлом туре полтавчане завершили рекордную для клуба безничейную серию в Первой лиге, которая длилась в течение 8 игр: 3 победы и 5 поражений.

"Буковина" прервала две безничейные серии - общюю из 8 игр: 3 победы и 5 поражений и на своем поле - из 6 игр: 2 победы и 4 поражения. Подопечные Мельничука играли лучше за "Скорук", но удержать победу не смогли. Нас ожидает интересный и бескомпромиссный футбол.