Оболонь - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Киеве вторая команда группы будет принимать шестую. Матч первого круга завершился нулевой ничьей, хотя подопечные Нагорняка долгое время играли в большинстве. "Эпицентру" уже некуда отступать, потому ожидаем от гостей агрессивной игры. Смогут ли они команда отобрать очки у одного из главных претендентов на чемпионство?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.