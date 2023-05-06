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Оболонь - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Наиболее ожидаемый матч субботы

Оболонь - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Оболонь

UA-Футбол
Новина українською

В Киеве вторая команда группы будет принимать шестую. Матч первого круга завершился нулевой ничьей, хотя подопечные Нагорняка долгое время играли в большинстве. "Эпицентру" уже некуда отступать, потому ожидаем от гостей агрессивной игры. Смогут ли они команда отобрать очки у одного из главных претендентов на чемпионство?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.

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В статье: Оболонь (Киев) Эпицентр (Каменец-Подольский) смотреть футбол онлайн
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