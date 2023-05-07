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Кремень - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Испытания для подопечных Локтионова

Кремень - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
Новина українською

В этом матче есть очевидный фаворит, но можно не сомневаться, что гости смогут навязать борьбу. Львовяне в случае победы имеют все шансы увеличить свои шансы на топ-3. Отметим, что "Кремень" не играет вничью в чемпионате 9 игр подряд: 4 победы и 5 поражений.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Карпаты (Львов) смотреть футбол онлайн
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