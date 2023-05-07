Металург - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция

В Моршине лидер группы будет принимать претендента на повышение в классе. Именно "Металлург" нанес первое поражение "Полесью" в нынешнем чемпионате и еще и в гостях. Гости приехали на эту игру с желанием взять реванш. Запорожцы хоть и потеряли два очка с "Нивой", однако граничат с квартетом лучших и настроены сотворить еще одну сенсацию.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.