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Металург - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Самая ожидаемая игра воскресенья
Фото: ФК Полісся
В Моршине лидер группы будет принимать претендента на повышение в классе. Именно "Металлург" нанес первое поражение "Полесью" в нынешнем чемпионате и еще и в гостях. Гости приехали на эту игру с желанием взять реванш. Запорожцы хоть и потеряли два очка с "Нивой", однако граничат с квартетом лучших и настроены сотворить еще одну сенсацию.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.
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