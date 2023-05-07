  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Мариуполь - Чернигов-ШВСМ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь - Чернигов-ШВСМ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Шанс для хозяев оторваться от зоны вылета

Мариуполь - Чернигов-ШВСМ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Чернігів

UA-Футбол
Новина українською

В Борисполе третья команда группы будет принимать предпоследнюю. "Чернигов-ШВСМ" в прошлом туре потерпел гостевое поражение, а "Мариуполь" одержал долгожданную дебютную в Первой лиге победу на своем поле. В случае победы "северяне" могли догнать "Прикарпатье".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

По теме
yellow-arrow
Кремень - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Полесье стремится взять реванш, интересная игра в Черновцах. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
yellow-arrow
Первая лига. Слободян приносит Оболони победу над Эпицентром
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Чернигов ФСК Мариуполь смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде