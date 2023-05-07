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Мариуполь - Чернигов-ШВСМ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Шанс для хозяев оторваться от зоны вылета
Фото: ФК Чернігів
В Борисполе третья команда группы будет принимать предпоследнюю. "Чернигов-ШВСМ" в прошлом туре потерпел гостевое поражение, а "Мариуполь" одержал долгожданную дебютную в Первой лиге победу на своем поле. В случае победы "северяне" могли догнать "Прикарпатье".
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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