Буковина - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Встретятся четвертая и шестая команды группы. Подопечные Мельничука имеют амбиции сразиться за первое место, но легкой прогулки им ожидать не стоило. В прошлом туре буковинцы потеряли домашние очки, сыграв вничью, а полтавчане разделили очки с соперниками на выезде. В случае победы "Полтава" догонит "Буковину".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.