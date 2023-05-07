  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Буковина - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буковина - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Интригующее противостояние в Черновцах

Буковина - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Василь Палагнюк

UA-Футбол
Новина українською

Встретятся четвертая и шестая команды группы. Подопечные Мельничука имеют амбиции сразиться за первое место, но легкой прогулки им ожидать не стоило. В прошлом туре буковинцы потеряли домашние очки, сыграв вничью, а полтавчане разделили очки с соперниками на выезде. В случае победы "Полтава" догонит "Буковину".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.

По теме
yellow-arrow
Кремень - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Мариуполь - Чернигов-ШВСМ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Полесье стремится взять реванш, интересная игра в Черновцах. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Буковина (Черновцы) СК Полтава смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде