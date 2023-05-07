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Буковина - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Интригующее противостояние в Черновцах
Фото: Василь Палагнюк
Встретятся четвертая и шестая команды группы. Подопечные Мельничука имеют амбиции сразиться за первое место, но легкой прогулки им ожидать не стоило. В прошлом туре буковинцы потеряли домашние очки, сыграв вничью, а полтавчане разделили очки с соперниками на выезде. В случае победы "Полтава" догонит "Буковину".
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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