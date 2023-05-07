Первая лига. Мариуполь и Чернигов-ШВСМ играют вничью

В Борисполе третья команда группы принимала предпоследнюю. "Чернигов-ШВСМ" в прошлом туре потерпел гостевое поражение, а "Мариуполь" одержал долгожданную дебютную в Первой лиге победу на своем поле. В случае победы "северяне" могли догнать "Прикарпатье".

В начале встречи была равная игра, но с небольшим преимуществом хозяев. Много борьбы в центре поля и мало моментов. Первый момент создали гости, но Койдан пробил мимо дальнего угла. После середины тайма начали больше атаковать подопечного Чорного и они достигли своего с углового. После удара Зенченко мяч в свои ворота срезал Шушко - 0:1. После пропущенного мяча добавили в активности мариупольцы, но сравнять счет до перерыва не смогли.

Олег Красноперов пытался за счет замен перевернуть игру, но в заключительной трети поля хозяевам не хватало конструктива. Однако, стоит отметить их активный прессинг, который создавал проблемы "северянам". На 73 минуте на помощь мариупольцам пришел капитан. Михайленко подал, а Быковский головой точно пробил в угол – 1:1. В итоге, игра завершилась вничью.

VBET UA Первая лига. 5-й тур

"Мариуполь" - "Чернигов-ШВСМ" 1:1

Голы: Быковский (73) - Шушко (25, автогол)

ФСК "Мариуполь" (стартовый состав): Павел Кравцов, Петр Харжевский, Иван Мочевинский, Даниил Литовченко, Игорь Быковский, Дмитрий Пентелейчук, Владислав Чушенко, Егор Булгаков, Никита Тепляков, Павел Шушко, Ярослав Доброхотов

ФК "Чернигов" (стартовый состав): Александр Ширай, Анатолий Романченко, Дмитрий Мироненко, Кирилл Кривобороденко, Вячеслав Койдан, Мирослав Сердюк, Виталий Ментей, Алексей Зенченко, Николай Сираш, Максим Сердюк, Дмитрий Кулык