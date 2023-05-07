Первая лига. Карпаты теряют важные очки

В этом матче был очевидный фаворит, но можно не сомневаться, что гости способны навязать борьбу. Львовяне в случае победы имеют все шансы увеличить свои шансы на топ-3. Отметим, что "Кремень" не играет вничью в чемпионате 9 игр подряд: 4 победы и 5 поражений.

В начале встречи сложно было отдать кому-либо инициативу. Команды поочередно владели мячом. Хозяева пытались не давать именитому сопернику свободных зон. Постепенно львовяне прибавили в активности, пытались за счет активной игры на флангах расшатать защиту кременчугского коллектива.

После середины тайма интенсивность атак "Карпат" уменьшилась и игра снова выровнялась. Однако, свою возможность отличиться гости имели, но Тлумак не смог переиграть Оксененко. Очень неожиданно на 39-й минуте подопечные Локтионова вышли вперед. Галата в одно касание сбросил на Матвеева, расстрелявшего ворота – 1:0. Вот такая сенсационная концовка первой половины встречи.

Сразу после перерыва бросились отыгрываться гости, но пройти защиту "Кремня" им было очень непросто. Сакив и Дуц во время атак начали подниматься выше, но толку от этого не было. Очень надежно сегодня играли хозяева. От коллектива Тлумака ожидали более яркой игры, но они сегодня на себя были не похожи. Могли даже увеличить преимущество подопечные Локтионова, но удар Сидоренко после розыгрыша углового парировал Ильющенков.

На 85-й минуте все же смогли сравнять счет гости. Хобленко подал, а Тарануха головой отправил мяч в сетку – 1:1. Слишком низко стали садиться к своим воротам хозяева. Возможно, им банально не хватило сил. Однако, сенсационную ничью они все же смогли удержать.

VBET UA Первая лига. 5-й тур

"Кремень" - "Карпаты" 1:1

Голы: Матвеев (39) - Тарануха (85)

"Кремень" (стартовый состав): Оксененко - Агапов, Лист, Толкач, Сидоренко, Панчишин, Матвеев, Глоба, Савицкий, Галата, Вивдич

"Карпаты" (стартовый состав): Ильющенков – Дуць, Болденков, Саков, Галенков, И. Когут, Бобко, Чачуа, Кожанов, Тлумак, Хобленко