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Первая лига. Буковина отыгралась с 0:2 в матче с Полтавой

Первая лига
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Результативный футбол в Черновцах

Первая лига. Буковина отыгралась с 0:2 в матче с Полтавой

Фото: Василь Палагнюк

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Встречались четвертая и шестая команды группы. Подопечные Мельничука имеют амбиции сразиться за первое место, но легкой прогулки им ожидать не стоило. В прошлом туре буковинцы потеряли домашние очки, сыграв вничью, а полтавчане поделили очки с соперниками на выезде. В случае победы "Полтава" догонит "Буковину".

За гостей все еще не смог сыграть капитан команды Щербак, но это не мешало им шокировать всех фантастическим началом встречи. Уже к десятой минуте подопечные Сысенко забили дважды. Сначала Костенко реализовал пенальти, а чуть позже после передачи Пасичника отличился Горжуй – 0:2. Полтавчане снова достигли своего за счет длинных передач. Казалось, что коллектив из Черновцов был к этому не готов. Первый тайм завершился при комфортном преимуществе "Полтавы", а вот подопечные Мельничука разочаровали.

Во втором тайме все перевернулось с ног на голову. Сначала Сергийчук сократил отставание в счете, а спустя некоторое время Пец после штрафного забил в пустые ворота. Ошибся в этом эпизоде Ян Вичный. Следует отдать должное хозяевам, которые не опустили руки, а наоборот вышли на вторую половину встречи сверхмотивированными. В итоге, ничья - 2:2.

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"Буковина" - "Полтава" 2:2

Голы: Сергийчук (52), Пец (64) - Костенко (5, пен), Горжуй (10)

"Буковина" (стартовый состав): Задерейко – Гакман, Данилюк, Новотрясов, Прокопчук, Пец, Цурупин, Артем Рябый, Палагнюк, Паламарчук, Сергийчук

"Полтава" (стартовый состав): Вичный – Коваленко, Пасичник, Томенко, Пось, Даниленко, Копытов, Горжуй, Костенко, Стрельцов, Замуренко

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В статье: Буковина (Черновцы) СК Полтава
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