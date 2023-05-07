Первая лига. Гол Янакова принес Полесью победу над Металлургом

В Моршине лидер группы встречался с претендентом на повышение в классе. Именно "Металлург" нанес первое поражение "Полисью" в нынешнем чемпионате и еще и в гостях. Гости приехали на эту игру с желанием взять реванш. Запорожцы хоть и потеряли два очка с "Нивой", однако граничат с квартетом лучших и настроены сотворить еще одну сенсацию.

Гости активно начали игру, но забить быстрый мяч они не смогли. Равномерно запорожцам удалось отодвинуть игру от собственных ворот. На 13-й минуте произошел интересный эпизод, когда собака выбежала на поле, а Богдан Векляк ее на руках вынес за пределы поля. Подопечные Микитина осторожно играли в защите, поэтому работы у Гордия Николаенко не было. Напомним, что Гордий вернулся после дисквалификации.

В середине тайма должен был забивать Могильный, но он после прострела Белоцерковца пробил выше ворот. Еще через несколько минут Морговский пробивал по своим воротам, но Кудрик головой перевел мяч на угловой. Первый тайм завершился без голов.

В начале второй половины встречи пришлось проявлять свое мастерство Николаенко, когда он парировал удар Козака со штрафного. С каждой минутой интенсивность атак гостей увеличивалась, но запорожцы не проваливались. На 55-й минуте Могильный отправил мяч в сетку, но арбитр зафиксировал вне игры. Качественного повтора не было, чтобы убедиться в этом. В середине тайма гости вышли вперед. После передачи Будковского отличился Янаков – 0:1. Замена сработала.

Отыграться запорожцы не смогли. Есть вопросы к незасчитанному голу, но без качественного повтора и VAR невозможно убедиться в правильности решения арбитра. В итоге, матч завершился победой гостей.

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"Металлург" - "Полесье" 0:1

Голы: Янаков (62)

"Металлург" (стартовый состав): Гордий Николаенко, Богдан Сокол, Алексей Сидоров, Владимир Белоцерковец, Богдан Могильный , Владислав Дворовенко, Дмитрий Крапивный, Богдан Векляк, Сергей Басов, Александр Снижко, Сулейман Сейтхалилов

"Полесье" (стартовый состав): Олег Кудрик, Андрей Гитченко, Евгений Морозко, Владислав Шаповал, Никита Петрук, Василий Грицук, Дмитрий Шастал, Филипп Будковский, Артём Козак, Ян Морговский, Богдан Кушниренко