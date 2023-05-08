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Наставник Карпат: Еще ничего не потеряно, но мы себе усложнили жизнь

Первая лига
(1 голосов)

Львовский клуб потерял очки в матче с "Кремнем"

Наставник Карпат: Еще ничего не потеряно, но мы себе усложнили жизнь

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Главный тренер львовских "Карпат" Юрий Тлумак прокомментировал ничью в матче с "Кремнем" (1:1) в 5-м туре второго этапа Первой лиги (чемпионская группа).

"Конечно, что мы расстроены из-за того, что не победили. Нам нужно было три очка, но мы их не завоевали. Наверное, этим и интересна Первая лига. Большой ажиотаж и интерес со стороны зрителей.

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Ребята из "Кремня" действительно молодцы, они бились, как в последнем матче. Только в таких поединках они могут стать сильнее. Мы работаем дальше, еще ничего не потеряно, но мы себе усложнили жизнь.

Мы не опускаем руки после поединка. У нас впереди еще три матча, где мы должны сделать все для того, чтобы у нас была возможность выйти в УПЛ", - приводит слова Тлумака клубная пресс-служба.

Сейчас "Карпаты" занимают 4-е место в Чемпионской группе турнирной таблицы Первой лиги.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Юрий Тлумак Карпаты (Львов)
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Источник:
fckarpaty.org.ua

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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
08.05.2023 в 13:14
Думаю коли не попадуть в УПЛ він буде ліпити шось таке саме ,з такими грошами ви мали за три тура до кінця забронювати собі місце на пряму
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