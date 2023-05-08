Наставник Карпат: Еще ничего не потеряно, но мы себе усложнили жизнь

Главный тренер львовских "Карпат" Юрий Тлумак прокомментировал ничью в матче с "Кремнем" (1:1) в 5-м туре второго этапа Первой лиги (чемпионская группа).

"Конечно, что мы расстроены из-за того, что не победили. Нам нужно было три очка, но мы их не завоевали. Наверное, этим и интересна Первая лига. Большой ажиотаж и интерес со стороны зрителей.

Ребята из "Кремня" действительно молодцы, они бились, как в последнем матче. Только в таких поединках они могут стать сильнее. Мы работаем дальше, еще ничего не потеряно, но мы себе усложнили жизнь.

Мы не опускаем руки после поединка. У нас впереди еще три матча, где мы должны сделать все для того, чтобы у нас была возможность выйти в УПЛ", - приводит слова Тлумака клубная пресс-служба.