Спортдир Металлурга: Судьи украли у нас очки в пользу других команд и интересов узкой кучки людей

Спортивный директор "Металлурга" Михаил Метревели резко раскритиковал решение судьи отменить гол из-за офсайда в матче с "Полесьем" (0:1) в 5-м туре чемпионской группы Первой лиги.

"Судьи залезли в карманы нашей команды и болельщиков запорожского "Металлурга" и украли очки в пользу других команд и интересов узкой группы людей в верхушке украинского футбола… Вот вам и итоги встречи в УАФ 4 мая...

А имя Дмитрия Кривушкина теперь четко вписано в список членов "почетного клуба мрачного жнеца" украинского судебного корпуса.

P.S. На видео подтверждение фейкового офсайда, после которого "Металлург" забил чистый гол на 55-й минуте встречи при счете 0:0", - написал Метревели.