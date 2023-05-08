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Спортдир Металлурга: Судьи украли у нас очки в пользу других команд и интересов узкой кучки людей

Первая лига
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(3 голосов)

В Первой лиге также не обходится без судейских скандалов

Спортдир Металлурга: Судьи украли у нас очки в пользу других команд и интересов узкой кучки людей

Новина українською

Спортивный директор "Металлурга" Михаил Метревели резко раскритиковал решение судьи отменить гол из-за офсайда в матче с "Полесьем" (0:1) в 5-м туре чемпионской группы Первой лиги.

"Судьи залезли в карманы нашей команды и болельщиков запорожского "Металлурга" и украли очки в пользу других команд и интересов узкой группы людей в верхушке украинского футбола… Вот вам и итоги встречи в УАФ 4 мая...

А имя Дмитрия Кривушкина теперь четко вписано в список членов "почетного клуба мрачного жнеца" украинского судебного корпуса.

P.S. На видео подтверждение фейкового офсайда, после которого "Металлург" забил чистый гол на 55-й минуте встречи при счете 0:0", - написал Метревели.

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В статье: Михаил Метревели Металлург (Запорожье)
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Комментарии (1)
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Полiccя (Житомир)
08.05.2023 в 21:30
Клоун і балабол! З цього ракурсу не видно і не може бути видно чи справді був офсайд . Але чому метревелі не говорить про те чому клуб Металург Запоріжжя не скористався і не замовив ВАР як це роблять ЛНЗ і Полісся ? І УАФ тут ні до чого . Ці дві команди грали останні домашні матчі з ВАР ще до зустрічі президентів клубів з Павелком . Можливо тому , що метревелі і КО витрачають на інші речі гроші які виділяються на клуб з бюджету міста Запоріжжя ? Пам'ятаю як на цьому сайті писали коменти про відмивання грошей під новиною , що бюджет Металурга виділенні чималі кошти. Диму без вогню не буває. Але це не моє діло . Бажаю Металургу удачі . Запоріжжя має бути в УПЛ
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