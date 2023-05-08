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Спортдир Металлурга: Судьи украли у нас очки в пользу других команд и интересов узкой кучки людей
В Первой лиге также не обходится без судейских скандалов
Спортивный директор "Металлурга" Михаил Метревели резко раскритиковал решение судьи отменить гол из-за офсайда в
"Судьи залезли в карманы нашей команды и болельщиков запорожского "Металлурга" и украли очки в пользу других команд и интересов узкой группы людей в верхушке украинского футбола… Вот вам и итоги встречи в УАФ 4 мая...
А имя Дмитрия Кривушкина теперь четко вписано в список членов "почетного клуба мрачного жнеца" украинского судебного корпуса.
P.S. На видео подтверждение фейкового офсайда, после которого "Металлург" забил чистый гол на 55-й минуте встречи при счете 0:0", - написал Метревели.
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