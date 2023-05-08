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"Металлург имел возможность позаботиться о ВАР", - Полесье ответило на обвинения Метревели

Первая лига
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Полесье ответило на слова спортдира Металлурга

"Металлург имел возможность позаботиться о ВАР", - Полесье ответило на обвинения Метревели

facebook.com/fcpolissya

Новина українською

Житомирское "Полесье" отреагировало на слова спортивного директора запорожского "Металлурга" Михаила Метревели, который после очного матча команд (1:0) обвинил судей в ошибочно отмененном голе запорожской команды.

"7 и 8 мая спортивный директор ФК "Металлург" Михаил Метревели сделал ряд публичных заявлений, в которых прямо или косвенно называет победу ФК "Полесье" в 5-м туре VBET UA Первой "Чемпионской" нечестной. В свою очередь ФК "Полесье" считает нужным отреагировать на манипулятивные заявления представителя ФК "Металлург".

1) Михаил Метревели в своих обвинениях приводит как доказательство видео эпизода потенциального офсайда с ракурса, не позволяющего сделать однозначного вывода относительно офсайда. Рисование офсайдных линий по данному ракурсу некорректно.

2) ФК "Металлург" Запорожье как хозяин поединка имел возможность позаботиться о соответствующей трансляции и обеспечить позиции для "офсайдных камер" и качественные повторы эпизодов, но этого сделано не было.

3) ФК "Металлург" Запорожье как хозяин поединка имел возможность позаботиться о присутствии системы ВАР на своих домашних матчах, но этого тоже сделано не было.

Соответственно считаем, что высказывания спортивного директора ФК "Металлург" Михаила Метревели некорректны, или вводят в заблуждение болельщиков.

Принципиальная позиция ФК "Полесье" отстаивать всегда честное судейство для всех участников VBET UA Первая "Чемпионская". В подтверждение последовательности в отношении ФК "Полесье" к этой позиции:

1) ФК "Полесье" на каждый свой домашний матч заказывает за свой счет систему ВАР.

2) ФК "Полесье" добиваясь равных условий и для себя, и для своих соперников, по согласованию сторон, готов за свой счет обеспечить систему ВАРне только на своих домашних, но и на выездных матчах.

3) ФК "Полесье" на каждый свой домашний матч обеспечивает за свой счет высококачественную трансляцию с длиннофокусными объективами именно во избежание спорной трактовки любых судейских решений", - говорится в заявлении "Полесье".

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В статье: Михаил Метревели Полесье (Житомир) Металлург (Запорожье)
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Источник:
ФК Полісся

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