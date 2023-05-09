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"Для Карпат это место силы", - Юрчишин заявил о намерении клуба после войны обновить стадион Украина

Первая лига
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Стадион нуждается в значительном обновлении

"Для Карпат это место силы", - Юрчишин заявил о намерении клуба после войны обновить стадион Украина

/fcrukh.com

Новина українською

Директор "Карпат" Степан Юрчишин заявил о планах команды после войны начать реконструкцию стадиону "Украина" во Львове.

"Украина" – это культовая локация для львовского и украинского футбола. Для "Карпат" это место силы.

Мы понимаем, что стадион нуждается в значительном обновлении. Особенно это касается создания базовых условий для болельщиков и обеспечения их комфорта. Как только завершится война, клуб готов приступить к соответствующим работам на стадионе. Это одна из наших первоочередных задач", – сказал Юрчишин.

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В статье: Степан Юрчишин стадион Украина Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати Львів

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