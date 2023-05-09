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"Для Карпат это место силы", - Юрчишин заявил о намерении клуба после войны обновить стадион Украина
Стадион нуждается в значительном обновлении
/fcrukh.com
Директор "
"Украина" – это культовая локация для львовского и украинского футбола. Для "Карпат" это место силы.
Мы понимаем, что стадион нуждается в значительном обновлении. Особенно это касается создания базовых условий для болельщиков и обеспечения их комфорта. Как только завершится война, клуб готов приступить к соответствующим работам на стадионе. Это одна из наших первоочередных задач", – сказал Юрчишин.
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