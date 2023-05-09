"Для Карпат это место силы", - Юрчишин заявил о намерении клуба после войны обновить стадион Украина

Директор " Карпат " Степан Юрчишин заявил о планах команды после войны начать реконструкцию стадиону "Украина" во Львове.

"Украина" – это культовая локация для львовского и украинского футбола. Для "Карпат" это место силы.

Мы понимаем, что стадион нуждается в значительном обновлении. Особенно это касается создания базовых условий для болельщиков и обеспечения их комфорта. Как только завершится война, клуб готов приступить к соответствующим работам на стадионе. Это одна из наших первоочередных задач", – сказал Юрчишин.