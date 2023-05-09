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Запорожская ассоциация футбола - на заявление Павелко: Разделение клубов на "лидеров" и нет - это дискриминация и неуважение к другим участникам

Первая лига
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(1 голосов)

Андрей Павелко недавно встречался с командами-"лидерами" Первой лиги

Запорожская ассоциация футбола - на заявление Павелко: Разделение клубов на "лидеров" и нет - это дискриминация и неуважение к другим участникам

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Запорожская ассоциация футбола отреагировала на встречу главы УАФ Андрея Павелко с президентами "Полесья", "Оболони", "Карпат" и ЛНЗ, на которой обсуждалось возможное использование системы ВАР в матчах "лидеров Первой лиги".

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"Основа любого вида спорта – это уважение и равенство спортсменов в достижении победы. Запорожская ассоциация футбола не может и не будет стоять в стороне от факта дискриминации и неуважения к участникам соревнований.

4 мая состоялась встреча в формате 4+1+1, "клубов-лидеров" Первой лиги с руководством УАФ и ПФЛ. Согласно заявлению президента УАФ – Андрея Павелко, во время встречи обсуждались вопросы возможности использования VAR, который касается всех участников Первой лиги, участником которой является и наш Запорожский клуб МФК "Металлург".

Основой основ является неизменность правил и условий игры во время игры до завершения чемпионата. Если у одного или нескольких участников есть то или иное предложение, которое касается каждого участника, то эти вопросы должны обсуждаться всеми, а не кулуарно, что произошло.

По нашему мнению, такие кулуарные обсуждения наносят большой ущерб спортивному процессу. Территориальная община города Запорожья после потери инвестора ПФК "Металлург" и его последующее банкротство приняла решение ради сохранения футбольных традиций города-металлургов, создав Коммунальное предприятие Городской футбольный клуб "Металлург".

Городское футбольное сообщество болеет за клуб и сильно возмущено таким отношением, точнее игнорированием Запорожского футбола футбольным руководством страны. Да, город Запорожье не самый богатый из владельцев клубов Первой лиги, но самый многочисленный – 710 тысяч человек.

Вместе с тем мы уверены, что достаточно большая часть жителей Запорожской области, в том числе находящихся во временной оккупации территорий, болеют за клуб, который представляет регион Украины.

Разделение клубов на "лидеров" чемпионата и нет, это – прерогатива журналистов, ни в коем случае не организации, которая проводит соревнования, потому что это дискриминация и неуважение к другим участникам. Призываем соблюдать равноправие и демократические принципы при обсуждении и принятии решений, касающихся всех участников", – говорится в заявлении.

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В статье: Андрей Павелко Оболонь (Киев) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Металлург (Запорожье) УАФ Карпаты (Львов)
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Источник:
ЗАФ

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Комментарии (1)
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Volder (Ков)
09.05.2023 в 19:23
100% верно изложено
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