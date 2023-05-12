Интригующее противостояние во Львове, шанс реабилитироваться для Горняка-Спорт. Что смотреть в субботу в Первой лиге

В субботу стартует шестой тур весенней части сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний. Напомним, что командам осталось сыграть всего три игры, поэтому сейчас каждый зачетный пункт на вес золота.

Группа "Чемпионская"

"Эпицентр" - "ЛНЗ"

13.05.2023. 14:30. "Городской стадион им. Г. Тонкочеева" г. Каменец-Подольский

В городе Каменец-Подольском шестая команда группы будет принимать четвертую. Хозяев устроит только победа, если они хотят побороться за стыковые матчи. В прошедшем туре обе команды не впечатлили своей игрой. Подопечные Ковпака слишком рано поверили в свою победу и начали играть на удержание счета. За это "ЛНЗ" и наказали. Что касается "Эпицентра", то подопечные Нагорняка в конце матча пропустили от "Оболони". Это поражение было полностью заслуженным, ведь им все еще не хватает агрессии в центре поля, а также конструктива в атаке. Ожидаем, что игра будет держать в напряжении до последнего, ведь обеим командам нельзя терять очки.

"Карпаты" - "Металлург"

13.05.2023. 17:00. "Украина". г. Львов

Львовяне неделю назад едва спаслись в противостоянии с ФК "Кремень". "Карпаты" прибыли с существенными кадровыми потерями - из-за перебора карт выпали защитники Дмитрий Махнев, Владислав Приймак и полузащитник Артур Рябов, все еще травмированный защитник Сергей Горбунов. Безусловно, эти потери не могли не отразиться на игре команды, но свой характер "львы" проявили. Ожидаем, что в старте может выйти Ростислав Тарануха, прибавивший игре львовского коллектива новых ярких красок.

Запорожцы минимально уступили "Полесью". Много вопросов было по поводу отмененного гола Могильного, но качественного повтора этого эпизода не было. В общем, подопечные Микитина пытались играть прагматично, но это не помогло команде достичь результата. Уже второй матч не может проявить себя лидер "Металлурга" Алексей Сидоров. От противостояния ждем бескомпромиссного футбола, ведь отступать уже некуда. Только победа устроит команды.

Группа "Выбывания"

"Горняк-Спорт" - "Диназ"

13.05.2023. 15:00. "Юность" г. Горишние Плавные

В Горишних Плавнях аутсайдер будет принимать пятую команду группы. Подопечные Дирявки сейчас явно не в лучшем психологическом состоянии после сокрушительного поражения от "Прикарпатья" (1:6). В первом тайме "Горняк-Спорт" играл довольно неплохо, но после перерыва они посыпались. "Диназ" прибавляет от матча к матчу. Команда на равных сыграла против "Скорука" и могла даже выиграть. Подопечные Головко начали более активно и интересно играть в заключительной части поля, но с реализацией все еще проблемы. Именно гости подходят к противостоянию в качестве фаворитов.

СК "Полтава" - "Мариуполь"

13.05.2023. 13:30. "Молодежный". Полтава

Встретятся соседи в турнирной таблице, которых отделяют четыре очка. Полтавчане неделю назад качественно сыграли первый тайм против "Буковины". а после перерыва провалились. Подопечным Сысенко не хватает стабильности. К тому же, помочь команде пока не может Дмитрий Щербак. "Мариуполь" порадовал своих болельщиков ничьей против "Чернигова-ШВСМ". За счет замен Олег Красноперов смог перевернуть ход противостояния. Стоит отметить выход Михайленко, который был активным и отдал результативную передачу. В случае победы, гости смогут оторваться от последнего места, но сделать это будет непросто.