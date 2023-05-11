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Карпаты озвучили сумму налогов, которую уплатили в 2022 году
Клуб выполняет все обязательства
karpaty.lviv
Директор "Карпат" Степан Юрчишин рассказал, что львовский клуб вовремя платит налоги. Он также назвал сумму, которую команда заплатила государству.
"Нами выполняются все обязательства и мы осознаем, что должны быть примером.
За 2022 год общество с ограниченной ответственностью "Футбольный клуб "Карпаты" уплатило в бюджеты разных уровней 7 627 131 гривну, из которых 3 362 830 гривен налога на доходы физических лиц, 280 236 гривен военного сбора и 3 984 065 гривен единого социального взноса", - рассказал Юрчишин в интервью клубной пресс-службе.
"Карпаты" занимают 3-е место в Чемпионской группе турнирной таблицы Первой лиги. В активе команды 17 зачетных баллов.
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