Карпаты озвучили сумму налогов, которую уплатили в 2022 году

Директор "Карпат" Степан Юрчишин рассказал, что львовский клуб вовремя платит налоги. Он также назвал сумму, которую команда заплатила государству.

"Нами выполняются все обязательства и мы осознаем, что должны быть примером.

За 2022 год общество с ограниченной ответственностью "Футбольный клуб "Карпаты" уплатило в бюджеты разных уровней 7 627 131 гривну, из которых 3 362 830 гривен налога на доходы физических лиц, 280 236 гривен военного сбора и 3 984 065 гривен единого социального взноса", - рассказал Юрчишин в интервью клубной пресс-службе.