Стадион Левого Берега на 99,9% готов принимать матчи Первой лиги

Стадион "Левого Берега" в пригороде Киева готовится к проведению домашних встреч команды в следующем сезоне Первой лиги ПФЛ.

"Когда мы представили новый стадион осенью прошлого года, финальные строительные работы еще велись. Сегодня же хочу сказать, что у нас на 99,9% завершенное сооружение, которое может эксплуатироваться и готовится принимать матчи чемпионата Первой лиги. Готовим все необходимые документы для аттестации стадиона", – сообщил президент ФК "Левый Берег" Николай Лавренко.

Первыми натуральное поле новой арены, оборудованное современными системами подогрева и автоматического полива, опробовали профессиональная команда "Левого Берега" и старшие воспитанники клубной академии – команда 2007 г.р., которые провели товарищескую встречу между собой.

Также "Левый Берег" намерен продолжить развивать клубную экосистему из трех стадионов (два из которых – с качественным итальянским искусственным покрытием) и трех крытых манежей вскоре дополнят тренировочные поля с травяным покрытием.

Напомним, что профессиональная команда "Левого Берега" летом готовится дебютировать в соревнованиях Первой лиги ПФЛ, завоевав это право по спортивному принципу в сезоне 2021/22, который не был доигран из-за полномасштабного вторжения России в Украину.