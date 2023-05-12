Директор Оболони: Если выйдем в УПЛ, точно будут изменения в составе

Директор "Оболони" Александр Ризниченко рассказал, что в случае выхода в УПЛ клуб усилит состав новыми футболистами.

"К попаданию в УПЛ мы идем 10 лет. Все есть для того, чтобы решить этот вопрос. Если сделаем это, то точно будут изменения в составе.

Премьер-лига – это совсем другой футбол, совсем другие футболисты. Насколько изменения будут существенными? Будем решать с тренерами, а потом уже идти к президенту утверждать", – сказал Ризниченко.