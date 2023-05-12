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Директор Оболони: Если выйдем в УПЛ, точно будут изменения в составе

Первая лига
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Премьер-лига – это совсем другой футбол

Директор Оболони: Если выйдем в УПЛ, точно будут изменения в составе

Фото: obolonfc

Новина українською

Директор "Оболони" Александр Ризниченко рассказал, что в случае выхода в УПЛ клуб усилит состав новыми футболистами.

"К попаданию в УПЛ мы идем 10 лет. Все есть для того, чтобы решить этот вопрос. Если сделаем это, то точно будут изменения в составе.

Премьер-лига – это совсем другой футбол, совсем другие футболисты. Насколько изменения будут существенными? Будем решать с тренерами, а потом уже идти к президенту утверждать", – сказал Ризниченко.

Отметим, сейчас "Оболонь" занимает 2-е место в Чемпионской группе турнирной таблицы Первой лиги. В активе команды 24 зачетных пункта.

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В статье: Оболонь (Киев) Александр Ризниченко
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Источник:
Tribuna.com

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