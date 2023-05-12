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Директор Оболони: Клубы Первой лиги должны иметь юношеские команды. Выпускникам ДЮСШ негде играть

Первая лига
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Александр Ризниченко говорит о том, что молоды игрокам после ДЮСШ негде зацепиться

Директор Оболони: Клубы Первой лиги должны иметь юношеские команды. Выпускникам ДЮСШ негде играть

instagram.com/fc_obolon_kyiv

Новина українською

Директор "Оболони" Александр Ризниченко резко негативно оценил идею руководства украинского футбола за решение об отмене чемпионата Украины U-21.

"О каком развитии футбола в Украине можем говорить, если мы уничтожили команды U-21? Это золотой век футболиста. Сейчас получается, что ребята не попадают под формат U-19, а некоторые не подходят под первую команду. Играть им больше негде.

Я постоянно говорил о том, что клубы Первой лиги должны иметь U-19. Пусть это будет не U-19, а U-18. Мы вкладываем средства в развитие детско-юношеского футбола, но выпускники опять-таки никому не нужны. Они идут играть куда угодно – на область и так далее. Вместо того чтобы создать такие юношеские команды. Пусть они играют у себя на региональном уровне.

Было бы развитие для футбола, было бы будущее у этих детей. А так выходит, что мы эти деньги вкладываем в структуру школы, а на выходе единицы где-то закрепляются", – сказал Ризниченко.

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В статье: Оболонь (Киев) Александр Ризниченко
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