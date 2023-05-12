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Директор Оболони: Клубы Первой лиги должны иметь юношеские команды. Выпускникам ДЮСШ негде играть
Александр Ризниченко говорит о том, что молоды игрокам после ДЮСШ негде зацепиться
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Директор "
"О каком развитии футбола в Украине можем говорить, если мы уничтожили команды U-21? Это золотой век футболиста. Сейчас получается, что ребята не попадают под формат U-19, а некоторые не подходят под первую команду. Играть им больше негде.
Я постоянно говорил о том, что клубы Первой лиги должны иметь U-19. Пусть это будет не U-19, а U-18. Мы вкладываем средства в развитие детско-юношеского футбола, но выпускники опять-таки никому не нужны. Они идут играть куда угодно – на область и так далее. Вместо того чтобы создать такие юношеские команды. Пусть они играют у себя на региональном уровне.
Было бы развитие для футбола, было бы будущее у этих детей. А так выходит, что мы эти деньги вкладываем в структуру школы, а на выходе единицы где-то закрепляются", – сказал Ризниченко.
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