Непростой выезд для Оболони, игра за лидерство в Умани. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

В воскресенье сыграют еще четыре матча шестого тура второго этапа в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний. Напомним, что командам осталось сыграть три тура. "Полесье" и "Оболонь" обеспечили себе место в топ-4.

Группа "Чемпионская"

"Нива" - "Оболонь"

14.05.2023. 14:00. "Тернопольский городской стадион им. Шухевича" г. Тернополь

Обе команды прошлый тур могут занести себе в актив. "Нива" отобрала два очка у "ЛНЗ", а "Оболонь" одержала важную домашнюю победу над "Эпицентром". В случае победы "пивовары" могут досрочно повыситься в классе. Хозяева прогрессируют от матча к матчу, но выиграть весной еще не могут. Ожидается, что подопечные Атласюка могут навязать борьбу фаворитам. Легкую прогулку гостям не стоит ждать, ведь тернопольский коллектив стремится подняться с последнего места.

"Полесье" - "Кремень"

14.05.2023. 17:00. "Центральный городской стадион" г. Житомир

Подопечные Локтионова удивили всех ничьей против "Карпат". Кременчугский коллектив сыграл очень надежно в защите. Такой прагматизм помог команде добиться результата. Возможно, не хватало агрессии в заключительной трети поля, но эта игра продемонстрировала, что "Кремень" без боя не сдается. Легко против этой команды никому не будет. Гости потеряли даже теоретические шансы попасть в зону переходных игр, но соревнуются с "Нивой" за то, чтобы не быть последними в группе. "Полесье" в прошлом туре победило "Металлург", а победа в воскресенье обеспечит житомирянам путевку в УПЛ.

Группа "Выбывания"

"Чернигов" - "Буковина"

14.05.2023. 12:00. Чернигов. "Юность"

Подопечные Мельничука в прошлом туре проявили характер и отыгрались с 0:2 против "Полтава". Не проиграть "Буковине" помогла удачная игра во время стандартов. Победа позволит буковинцам опередить черниговчан в турнирной таблице. Обе команды настроены продолжить борьбу за лидерство в группе, но в этом случае терять очки нельзя. Подопечные Чорного в предыдущих играх не впечатлили игрой в атаке. Команда играет очень пассивно, а в переходной фазе ошибок хватает. Отметим, что для тренера хозяев это будет 20-я игра в Первой лиге.

"Скорук" - "Прикарпатье"

14.05.2023. 13:00. Умань. "Центральный"

В Умани лидер группы встретится с третьей командой. Ожидается интересное и напряженное противостояние. Подопечные Рыпана стартовали не слишком удачно, а сейчас на ходу. Шесть голов в ворота аутсайдера должны были добавить прикарпатцам положительных эмоций. "Прикарпатье" побеждает три тура подряд. "Скорук" содержит две рекордные для клуба серии в Первой лиге - беспроигрышную из 6-ти игр (3 победы и 3 ничьих) и голевую - из 6-ти. В случае победы томаковцы могут возглавить группу. В шикарной форме находится сейчас капитан гостей Василий Цюцюра, в двух матчах забивший три гола.