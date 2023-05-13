Полтава - ФСК Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Встретятся шестая и седьмая команды группы. Оба соперника в прошлом туре свои игры завершили вничью. В случае победы мариупольцы могут оторваться от последнего места. Отметим, что подопечные Красноперова пропускают во всех матчах чемпионата. Полтавчане в атаке выглядят довольно неплохо, поэтому эта негативная серия имеет все шансы продолжиться.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.