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Полтава - ФСК Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Стартовая игра тура

Полтава - ФСК Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: СК Полтава

UA-Футбол
Новина українською

Встретятся шестая и седьмая команды группы. Оба соперника в прошлом туре свои игры завершили вничью. В случае победы мариупольцы могут оторваться от последнего места. Отметим, что подопечные Красноперова пропускают во всех матчах чемпионата. Полтавчане в атаке выглядят довольно неплохо, поэтому эта негативная серия имеет все шансы продолжиться.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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В статье: СК Полтава Где смотреть футбол ФСК Мариуполь
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