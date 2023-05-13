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Полтава - ФСК Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Стартовая игра тура
Фото: СК Полтава
Встретятся шестая и седьмая команды группы. Оба соперника в прошлом туре свои игры завершили вничью. В случае победы мариупольцы могут оторваться от последнего места. Отметим, что подопечные Красноперова пропускают во всех матчах чемпионата. Полтавчане в атаке выглядят довольно неплохо, поэтому эта негативная серия имеет все шансы продолжиться.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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