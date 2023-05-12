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Полесье в среднем набирает 2,6 очка за игру – это лучший показатель среди вторых дивизионов в Европе

Первая лига
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Житомирская команда лидирует в Первой лиге

Полесье в среднем набирает 2,6 очка за игру – это лучший показатель среди вторых дивизионов в Европе

facebook.com/fcpolissya

Новина українською

Перволиговское "Полесье" на данный момент является лидером сезона по количеству в среднем набранных очков среди вторых дивизионов в Европе.

Житомирская команда в этом сезоне в среднем набирает 2,6 очка за матч – лучший результат среди топ-20 вторых дивизионов.

В тройке лучших греческие "Пансерраикос" и "Кифисия" – по 2,55 очка.

Напомним, что "Полесье" лидирует в Первой лиге Украины после 11-го тура чемпионского этапа.

Топ-8 выглядит так:

1. "Полесье" (Украина) – 2,6 очка

2-3. "Пансерраикос" (Греция) – 2,55

2-3. "Кифисия" (Греция) – 2,55

4. "Морейренсе" (Португалия) – 2,26

5. "Самсунспор" (Турция) – 2,21

6. "Бернли" (Англия) – 2,2

7. "Гераклес" (Нидерланды) – 2,19

8. "Рангейм" (Норвегия) – 2,17 (сезон начался весной)

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В статье: Полесье (Житомир)
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Источник:
The Sweeper

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