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Полесье в среднем набирает 2,6 очка за игру – это лучший показатель среди вторых дивизионов в Европе
Житомирская команда лидирует в Первой лиге
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Перволиговское "
Житомирская команда в этом сезоне в среднем набирает 2,6 очка за матч – лучший результат среди топ-20 вторых дивизионов.
В тройке лучших греческие "Пансерраикос" и "Кифисия" – по 2,55 очка.
Напомним, что "Полесье" лидирует в Первой лиге Украины после 11-го тура чемпионского этапа.
Топ-8 выглядит так:
1. "Полесье" (Украина) – 2,6 очка
2-3. "Пансерраикос" (Греция) – 2,55
2-3. "Кифисия" (Греция) – 2,55
4. "Морейренсе" (Португалия) – 2,26
5. "Самсунспор" (Турция) – 2,21
6. "Бернли" (Англия) – 2,2
7. "Гераклес" (Нидерланды) – 2,19
8. "Рангейм" (Норвегия) – 2,17 (сезон начался весной)
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