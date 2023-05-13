Карпаты - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Соперников устроит только победа, потому ожидается напряженная и интересная игра. "Карпаты" неделю назад потеряли важные очки в борьбе за топ-2. Запорожцы проиграли, но отстают в турнирной таблицы от львовян всего на три очка и сохраняют шансы на место в зоне переходных игр.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.