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Первая лига. Мариуполь в гостях разгромил Полтаву

Первая лига
(1 голосов)

Дебютная игра шестого тура

Первая лига. Мариуполь в гостях разгромил Полтаву

Фото: СК Полтава

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Встречались шестая и седьмая команды группы. Оба соперника в прошлом туре свои игры завершили вничью. В случае победы мариупольцы могли оторваться от последнего места. Отметим, что подопечные Красноперова пропускают во всех матчах чемпионата.

В начале встречи сложно было отдать кому-либо инициативу. Больше контролировали мяч хозяева, но конструктива им не хватало. Хорошую возможность отличиться у Замуренко, но он после прострела с фланга пробил в защитника. Следует отметить организованную игру в обороне гостей. Казалось, что на перерыв команды пойдут без голов, но в компенсированное время Иван Мочевинский в ударом головой открыл счет в матче - 0:1.

После перерыва ожидалось, что хозяева начнут играть агрессивнее, но этого не произошло. Подопечные Красноперова при первой возможности выбегали в атаку. Опасно пробивал Харжевский, но он пробил мимо ворот. Как ни странно, но инициативой владели гости. Полтавчане были не похожи сами на себя. На 71-й минуте Пасичник выбил мяч, но арбитр решил, что защитник сбил Литовченко. В итоге сам Литовченко реализовал пенальти – 0:2.

Еще до конца матча был назначен второй пенальт в ворота хозяев. В этот раз одиннадцатиметровый реализовал Быковский. После этого подпечные Сысенко посыпались и Быковский довел счет до разгромного - 0:4. В итоге матч завершился разгромной победой "Мариуполя". Мариупольцы впервые в сезоне не пропускают.

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"Полтава" - "Мариуполь" 0:4

Голы: Мочевинский (45+1), Литовченко (73, пен), Быковский (82, пен, 85)

СК "Полтава" (стартовый состав): Ян Вичный, Богдан Бычков, Кирилл Пасичник, Павел Замуренко, Евгений Стрельцов, Максим Горжуй, Владислав Даниленко, Ян Костенко, Александр Пось, Дмитрий Копитов, Александр Томенко

ФСК "Мариуполь" (стартовый состав): Павел Кравцов, Петр Харжевский, Евгений Скиба, Иван Мочевинский, Дмитрий Пентелейчук, Глеб Литюк, Егор Булгаков, Никита Тепляков, Павел Шушко, Иван Мельниченко, Иван Мамросенко

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В статье: СК Полтава ФСК Мариуполь
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