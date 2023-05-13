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Первая лига. ЛНЗ с шикарным голом Норенкова переигрывает Эпицентр

Первая лига
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(1 голосов)

Хозяева нереализовали пенальти

Первая лига. ЛНЗ с шикарным голом Норенкова переигрывает Эпицентр

Фото: ФК ЛНЗ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Шестая команда группы принимала четвертую. Победа сохраняла шансы "Эпицентра" побороться за место в первой четверке команд. Гостей также устроят всего три очка. Подопечные Ковпака последний раз побеждали в чемпионате именно с "Эпицентром" – три тура назад.

Футболисты "ЛНЗ" активно начали игру. Стоит отметить прессинг подопечных Ковпака, позволявший им быстро возвращать мяч после потери. Первый опасный момент создали хозяева, но Гирный пробил прямо в руки Самойленко. Подопечные Нагорняка выдержали стартовое давление соперника и постепенно выровняли игру.

Никто из соперников не хотел рисковать, ведь понимали цену ошибки. Лучшую возможность отметить матч Шевченко, но он пробил в перекладину. На перерыв команды ушли без голов, но игровым преимуществом владели хозяева. После десятой минуты слишком пассивно играли подопечные Ковпака.

Активно вошел в игру Барбоза, но его удару из-за пределов штрафной не хватило точности. На 56-й минуте легионер хозяев сбил Савина и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Тищенко – 0:1. После забитого мяча продолжали атаковать гости. По счету черкасский коллектив играл уверенно. На 76-й минуте Солдат задел ногу Гирного и арбитр назначил пенальти в ворота "ЛНЗ". С одиннадцатиметрового Гирный не смог переиграть Самойленко.

Все вопросы о победителе матча снял Норенков, который шикарным ударом попал в девятку – 0:2. В итоге, матч завершился победой "ЛНЗ".

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"Эпицентр" - "ЛНЗ" 0:2

Голы: Тищенко (57), Норенков (86)

Нереализованный пенальти: Гирный (76)

"Эпицентр" (стартовый состав): Сергей Чернобай, Александр Жмуйда, Степан Григоращук, Евгений Шевченко, Сергей Стень, Юрий Глущук, Андрей Липовуз, Андрей Беженар, Владислав Мороз, Андрей Ляшенко, Максим Гирный

"ЛНЗ" (стартовый состав): Кирилл Самойленко, Максим Лопырёнок, Игорь Солдат, Сергей Шестаков, Владислав Хамелюк, Виталий Бойко, Денис Норенков, Иван Тищенко, Назарий Ныч, Назарий Муравский, Антон Савин

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В статье: ЛНЗ (Черкассы) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Prideman (Lviv)
13.05.2023 в 16:44
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