Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Горняк-Спорт и Диназ играют вничью
Напряженный футбол в Горишних Плавнях
Фото: ФК Гірник-Спорт
Для сохранения прописки в Первой лиге "Горняку-Спорту" была нужна победа. "Диназ" в прошлом туре сыграл вничью и еще не гарантировал себе отрыв от зоны переходных игр. Смогут ли подопечные Дырявки реабилитироваться за сокрушительное поражение от "Прикарпатья" (1:6). В той игре команда провалила второй тайм.
Начало встречи шокировало хозяев. Уже на второй минуте подопечные Головко открыли счет. Мораренко прострелил, а Салабай забил в пустые ворота. Защитники "Горняка-Спорт" не уследили за нападающим. В компенсированное время с пенальти не смог переиграть голкипера хозяев Кириченко.Отыграться до перерыва коллектив из Горишних Плавнив не смог. Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе "Диназа".
Второй тайм начался так же неожиданно, как и первый. Артем Семка своим точным ударом сравнял счет в нашем матче. Во второй половине встречи команды были нацелены на ворота, но кому-то инициативу было сложно отдать. Соперники пытались вырвать победу, но добиться максимального результата не смогли. В итоге, ничья 1:1.
Vbet UA Первая лига. 6-й тур
"Горняк-Спорт" - "Диназ" 1:1
Голы: Семка (47) - Салабай (2)
Нереализованный пенальти: Кириченко (45+1)
"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Климов - Сорока, Даценко, Черныш, Шинкаренко, Семка, Романов, Подручный, Лебедев, Громенко, Горбаченко
"Диназ" (стартовый состав): Коржук - Калинчук, Школьный, Корешков, Соловьев, Литвинов, Оринчак, Мораренко, Салабай, Кириченко, Старенький
Популярное сейчас
- Непотопляемый. Кого Сэм Эллардайс спас от вылета из АПЛ
- Залужный: Освобождение всей территории Украины будет мало для победы
- Дубль Ярмоленко, интерес к Реброву, травма Зинченко. Главные новости за 12 мая
- Стадион Левого Берега на 99,9% готов принимать матчи Первой лиги
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
Новости по теме
- 16:58 Украинские Интригующее противостояние во Львове, шанс реабилитироваться для Горняка-Спорт. Что смотреть в субботу в Первой лиге
- 17:58 Украинские Прикарпатье укрепило лидерство, в чемпионской группе без изменений. Результаты и таблица Первой лиги
- 15:20 Украинские Первая лига. Диназ обыгрывает аутсайдера группы