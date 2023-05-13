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Первая лига. Горняк-Спорт и Диназ играют вничью

Первая лига
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Напряженный футбол в Горишних Плавнях

Первая лига. Горняк-Спорт и Диназ играют вничью

Фото: ФК Гірник-Спорт

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Для сохранения прописки в Первой лиге "Горняку-Спорту" была нужна победа. "Диназ" в прошлом туре сыграл вничью и еще не гарантировал себе отрыв от зоны переходных игр. Смогут ли подопечные Дырявки реабилитироваться за сокрушительное поражение от "Прикарпатья" (1:6). В той игре команда провалила второй тайм.

Начало встречи шокировало хозяев. Уже на второй минуте подопечные Головко открыли счет. Мораренко прострелил, а Салабай забил в пустые ворота. Защитники "Горняка-Спорт" не уследили за нападающим. В компенсированное время с пенальти не смог переиграть голкипера хозяев Кириченко.Отыграться до перерыва коллектив из Горишних Плавнив не смог. Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе "Диназа".

Второй тайм начался так же неожиданно, как и первый. Артем Семка своим точным ударом сравнял счет в нашем матче. Во второй половине встречи команды были нацелены на ворота, но кому-то инициативу было сложно отдать. Соперники пытались вырвать победу, но добиться максимального результата не смогли. В итоге, ничья 1:1.

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"Горняк-Спорт" - "Диназ" 1:1

Голы: Семка (47) - Салабай (2)

Нереализованный пенальти: Кириченко (45+1)

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Климов - Сорока, Даценко, Черныш, Шинкаренко, Семка, Романов, Подручный, Лебедев, Громенко, Горбаченко

"Диназ" (стартовый состав): Коржук - Калинчук, Школьный, Корешков, Соловьев, Литвинов, Оринчак, Мораренко, Салабай, Кириченко, Старенький

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Диназ (Вышгород)
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