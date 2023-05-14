Чернигов-ШВСМ - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Встретятся вторая и четвертая команды группы. Оба клуба в прошлом туре синхронно сыграли вничью. Победа позволит буковинцам опередить черниговчан в турнирной таблице. Однако хозяев также устроят всего три зачетных пункта.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.