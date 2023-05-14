  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Чернигов-ШВСМ - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чернигов-ШВСМ - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Стартовая игра воскресенья

Чернигов-ШВСМ - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Буковина

UA-Футбол
Новина українською

Встретятся вторая и четвертая команды группы. Оба клуба в прошлом туре синхронно сыграли вничью. Победа позволит буковинцам опередить черниговчан в турнирной таблице. Однако хозяев также устроят всего три зачетных пункта.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

По теме
yellow-arrow
Непростой выезд для Оболони, игра за лидерство в Умани. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
yellow-arrow
Первая лига. Металлург минимально переигрывает Карпаты
yellow-arrow
Первая лига. Горняк-Спорт и Диназ играют вничью
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Буковина (Черновцы) ФК Чернигов смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде