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Чернигов-ШВСМ - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартовая игра воскресенья
Фото: ФК Буковина
Встретятся вторая и четвертая команды группы. Оба клуба в прошлом туре синхронно сыграли вничью. Победа позволит буковинцам опередить черниговчан в турнирной таблице. Однако хозяев также устроят всего три зачетных пункта.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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