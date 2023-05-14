  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Полесье - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Последняя игра в туре

Полесье - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Полісся

UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" в прошлом туре победило "Металлург", а на этот раз победа обеспечит житомирянам путевку в УПЛ. "Кремень" также подходит к игре в хорошем настроении после ничьей с "Карпатами". Подопечные Локтионова доказали, что без боя сдаваться не будут. Ожидаем, что и сегодня матч будет с интригой.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.

По теме
yellow-arrow
Определился первый клуб, который войдет в УПЛ из Первой лиги в следующем сезоне
yellow-arrow
Первая лига. Оболонь в гостях обыгрывает Ниву и гарантирует себе выход в УПЛ
yellow-arrow
Первая лига. Прикарпатье и Скорук голов не забивали
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кремень (Кременчуг) Полесье (Житомир) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде