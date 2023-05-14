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Полесье - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Последняя игра в туре
Фото: ФК Полісся
"Полесье" в прошлом туре победило "Металлург", а на этот раз победа обеспечит житомирянам путевку в УПЛ. "Кремень" также подходит к игре в хорошем настроении после ничьей с "Карпатами". Подопечные Локтионова доказали, что без боя сдаваться не будут. Ожидаем, что и сегодня матч будет с интригой.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.
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