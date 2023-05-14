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Первая лига. Буковина вырывает ничью в Чернигове
Дебютная игра воскресенья
Фото: ФК Буковина
Встречались вторая и четвертая команды группы. Оба клуба в прошлом туре синхронно сыграли вничью. Победа позволит буковинцам опередить черниговчан в турнирной таблице. Однако, хозяев также устроят всего три зачетных пункта.
Хозяева активно начали игру, но им не хватало последней передачи. Подопечные Мельничука играли осторожно, но при первой возможности пытались выбегать в атаку. После середины тайма гости постепенно выровняли игру, стали больше контролировать мяч. Прогнозируемо темп матча был не слишком высоким. Хотелось видеть больше конструктива в заключительной трети поля, но имеем, что имеем. "Буковине" не хватало оставшегося сегодня в запасе Сергечука. 0:0 – закономерный результат после первой половины встречи.
В начале второго тайма мог забивать Койдан, но он пробил прямо в голкипера. Подопечные Мельничука сегодня основной упор сделали на игре в защите, а вот в атаке у них мало что получалось. Мяч у гостей не держался. На 66-й минуте досадный автогол помог "Чернигову" отличиться. После удара Ментея мяч попал в голову Пеца и залетел в ворота – 1:0. После пропущенного мяча гости активизировались.
В компенсированный чай Палагнюк своим точным ударом спас "Буковину" - 1:1.
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"Чернигов-ШВСМ" - "Буковина" 1:1
Голы: Пець (66, автогол) - Палагнюк (90+1)
"Чернигов-ШВСМ" (стартовый состав): Ширай – Мирослав Сердюк, Максим Сердюк, Галстян, Зенченко, Романченко, Сираш, Мироненко, Койдан, Ментей, Кулик
"Буковина" (стартовый состав): Медведев – Гакман, Данилюк, Новотрясов, Прокопчук, Пец, Скрипник, А.Рябый, Глагола, Паламарчук, Палагнюк
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