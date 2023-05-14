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Первая лига. Прикарпатье и Скорук голов не забивали

Первая лига
(1 голосов)

Скучный футбол в Умане

Первая лига. Прикарпатье и Скорук голов не забивали

Фото: ФК Скорук

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Прикарпатье" в прошлом туре одержало разгромную победу над "Горняком-Спорт" и настроено не опускаться с первого места в группе. "Скорук" потерял очки с "Диназом" и в случае победы мог возглавить турнирную таблицу. Безусловно, этот матч был одним из самых ожидаемых в туре.

В первом тайме никто из соперников не хотел рисковать, понимая цену ошибки. На 20-й минуте должен был открывать счет Шаповалов, но он не смог реализовать выход один на один. На перерыв команды ушли без голов. Было много борьбы, но хотелось видеть больше конструктива.

В начале второго тайма начали больше атаковать подопечные Рыпана, но без опасных ударов. Существенных изменений в игре не произошло. Не было заметно за счет чего сегодня хотят команды добиться максимального результата. Работы у голкиперов почти не было. В итоге, игра завершилась вничью.

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"Скорук" - "Прикарпатье" 0:0

"Скорук" (стартовый состав): Варцаба - Малыш, Ходуля, Клименко, Плахтырь, Шаповалов, Заец, Коцюмака, Здырко, Шмигельский, Перебора

"Прикарпатье" (стартовый состав): Герич – Матушевский, Француз, Швец, Шинкаренко, Попчук, Геник, Соловьев, Хома, Рудюк, Титов

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Скорук (Томаковка)
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