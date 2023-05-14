Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Прикарпатье и Скорук голов не забивали
Скучный футбол в Умане
Фото: ФК Скорук
"Прикарпатье" в прошлом туре одержало разгромную победу над "Горняком-Спорт" и настроено не опускаться с первого места в группе. "Скорук" потерял очки с "Диназом" и в случае победы мог возглавить турнирную таблицу. Безусловно, этот матч был одним из самых ожидаемых в туре.
В первом тайме никто из соперников не хотел рисковать, понимая цену ошибки. На 20-й минуте должен был открывать счет Шаповалов, но он не смог реализовать выход один на один. На перерыв команды ушли без голов. Было много борьбы, но хотелось видеть больше конструктива.
В начале второго тайма начали больше атаковать подопечные Рыпана, но без опасных ударов. Существенных изменений в игре не произошло. Не было заметно за счет чего сегодня хотят команды добиться максимального результата. Работы у голкиперов почти не было. В итоге, игра завершилась вничью.
VBET UA Первая лига. 6-й тур
"Скорук" - "Прикарпатье" 0:0
"Скорук" (стартовый состав): Варцаба - Малыш, Ходуля, Клименко, Плахтырь, Шаповалов, Заец, Коцюмака, Здырко, Шмигельский, Перебора
"Прикарпатье" (стартовый состав): Герич – Матушевский, Француз, Швец, Шинкаренко, Попчук, Геник, Соловьев, Хома, Рудюк, Титов
Популярное сейчас
- Украина его помнит. Известный испанский арбитр провел последний матч в карьере
- Ночью ПВО уничтожило три ракеты и 25 дронов россиян
- Металлист - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Карпаты озвучили сумму налогов, которую уплатили в 2022 году
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО