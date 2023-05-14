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Первая лига. Полесье громит Кремень и выходит в УПЛ

Первая лига
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(1 голосов)

Последняя игра тура

Первая лига. Полесье громит Кремень и выходит в УПЛ

Фото: ФК Полісся

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" в прошлом туре победило "Металлург", а на этот раз победа обеспечит житомирянам путевку в УПЛ. "Кремень" также подходил к игре в хорошем настроении после ничьей с "Карпатами". Подопечные Локтионова доказали, что без боя сдаваться не будут. Ожидалось, что сегодня матч будет с интригой.

Хозяева активно начали игру и очень быстро смогли открыть счет. Оксененко сбил Кушниренко и после просмотра VAR арбитр назначил одиннадцатиметровый. Грицук паненкой реализовал пенальти – 1:0. После забитого мяча подопечные Калитвинцева продолжали играть первым номером. Было заметно, что футболисты "Полесья" были мотивированы уже сегодня досрочно выйти в УПЛ. В середине тайма Денис Янаков шикарным ударом со штрафного увеличил преимущество житомирского коллектива – 2:0. А в конце тайма счет стал разгромным. Отличился бомбардир Филипп Будковский – 3:0. До перерыва на поле была одна команда.

В начале второго тайма Козак из пределов штрафной расстрелял ворота – 4:0. Хозяева продолжали атаковать и в конце матча забили еще. Вакула отдал, а Микитюк со второй попытки отправил мяч в сетку – 5:0. Победа позволила "Полисью" досрочно выйти в УПЛ.

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"Полесье" - "Кремень" 5:0

Голы: Грицук (6, пен), Янаков (22), Будковский (45), Козак (49), Микитюк (85)

"Полесье" (стартовый состав): Олег Кудрик, Евгений Морозко, Денис Янаков, Владислав Шаповал, Андрей Власюк, Никита Петрук, Василий Грицук, Филипп Будковский, Артём Козак, Ян Морговский, Богдан Кушниренко

"Кремень" (стартовый состав): Станислав Оксененко, Орест Панчишин, Кирилл Арт. Матвеев, Даниил Сидоренко Арт., Денис Галата, Даниил Фальковский, Андрей Глоба, Артем Товкач, Александр Кальчук, Максим Агапов, Александр Вивдич

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В статье: Кремень (Кременчуг) Полесье (Житомир)
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Комментарии (1)
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Paugams
14.05.2023 в 19:57
Я иг​раю в н​oвую c​е​к​с иг​рy 1​8​+) Н​е мог​у пр​ойти ур​овень, оч​ень сл​ожно) К​то иг​рал, помо​гите м​не ➤ ssu​r​.​cc​/​fo​ga​m
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Lenovob590 (Львів)
14.05.2023 в 19:32
Дякую Полісся! Фейк КаЛпати нафіг треба, борги платіть і вертайтесь справжні Карпати, а то фейк, а не Карпати то є- КаЛпати!
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