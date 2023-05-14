Первая лига. Полесье громит Кремень и выходит в УПЛ

"Полесье" в прошлом туре победило "Металлург", а на этот раз победа обеспечит житомирянам путевку в УПЛ. "Кремень" также подходил к игре в хорошем настроении после ничьей с "Карпатами". Подопечные Локтионова доказали, что без боя сдаваться не будут. Ожидалось, что сегодня матч будет с интригой.

Хозяева активно начали игру и очень быстро смогли открыть счет. Оксененко сбил Кушниренко и после просмотра VAR арбитр назначил одиннадцатиметровый. Грицук паненкой реализовал пенальти – 1:0. После забитого мяча подопечные Калитвинцева продолжали играть первым номером. Было заметно, что футболисты "Полесья" были мотивированы уже сегодня досрочно выйти в УПЛ. В середине тайма Денис Янаков шикарным ударом со штрафного увеличил преимущество житомирского коллектива – 2:0. А в конце тайма счет стал разгромным. Отличился бомбардир Филипп Будковский – 3:0. До перерыва на поле была одна команда.

В начале второго тайма Козак из пределов штрафной расстрелял ворота – 4:0. Хозяева продолжали атаковать и в конце матча забили еще. Вакула отдал, а Микитюк со второй попытки отправил мяч в сетку – 5:0. Победа позволила "Полисью" досрочно выйти в УПЛ.

VBET UA Первая лига. 6-й тур

"Полесье" - "Кремень" 5:0

Голы: Грицук (6, пен), Янаков (22), Будковский (45), Козак (49), Микитюк (85)

"Полесье" (стартовый состав): Олег Кудрик, Евгений Морозко, Денис Янаков, Владислав Шаповал, Андрей Власюк, Никита Петрук, Василий Грицук, Филипп Будковский, Артём Козак, Ян Морговский, Богдан Кушниренко

"Кремень" (стартовый состав): Станислав Оксененко, Орест Панчишин, Кирилл Арт. Матвеев, Даниил Сидоренко Арт., Денис Галата, Даниил Фальковский, Андрей Глоба, Артем Товкач, Александр Кальчук, Максим Агапов, Александр Вивдич