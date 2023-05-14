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Стал известен второй клуб, который поднимется в следующем сезоне из Первой лиги в УПЛ
Следом за "Оболонью"
Фото: Телеграм-канал ФК "Полісся" Житомир
В рамках шестого тура, второго этапа, "Чемпионской" группы Первой лиги "Полесье" на своем поле разгромило "Кремень".
Таким образом, житомирская команда обеспечила себе место в УПЛ на следующий сезон. Ранее, сегодня свою путевку в элитный украинский дивизион
За два тура до конца текущей кампании Первой лиги "Полесье" и "Оболонь" математически не могут опуститься ниже второй позиции. У команд по 28 и 27 очков соответственно. У третьего ЛНЗ – 19 баллов.
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