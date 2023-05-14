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Стал известен второй клуб, который поднимется в следующем сезоне из Первой лиги в УПЛ

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Следом за "Оболонью"

Стал известен второй клуб, который поднимется в следующем сезоне из Первой лиги в УПЛ

Фото: Телеграм-канал ФК "Полісся" Житомир

UA-Футбол
Новина українською

В рамках шестого тура, второго этапа, "Чемпионской" группы Первой лиги "Полесье" на своем поле разгромило "Кремень".

Таким образом, житомирская команда обеспечила себе место в УПЛ на следующий сезон. Ранее, сегодня свою путевку в элитный украинский дивизион завоевала "Оболонь", благодаря победе над тернопольской "Нивой".

За два тура до конца текущей кампании Первой лиги "Полесье" и "Оболонь" математически не могут опуститься ниже второй позиции. У команд по 28 и 27 очков соответственно. У третьего ЛНЗ – 19 баллов.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Полесье (Житомир)
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Комментарии (1)
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Paugams
14.05.2023 в 19:57
Я иг​раю в н​oвую c​е​к​с иг​рy 1​8​+) Н​е мог​у пр​ойти ур​овень, оч​ень сл​ожно) К​то иг​рал, помо​гите м​не ➤ ssu​r​.​cc​/​fo​ga​m
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molot69 (Місто втрачених житт)
14.05.2023 в 19:56
ЖИТОМИРЦІ В УПЛ
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