Стал известен второй клуб, который поднимется в следующем сезоне из Первой лиги в УПЛ

В рамках шестого тура, второго этапа, "Чемпионской" группы Первой лиги "Полесье" на своем поле разгромило "Кремень".

Таким образом, житомирская команда обеспечила себе место в УПЛ на следующий сезон. Ранее, сегодня свою путевку в элитный украинский дивизион завоевала "Оболонь" , благодаря победе над тернопольской "Нивой".

За два тура до конца текущей кампании Первой лиги "Полесье" и "Оболонь" математически не могут опуститься ниже второй позиции. У команд по 28 и 27 очков соответственно. У третьего ЛНЗ – 19 баллов.