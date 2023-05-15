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Калитвинцев: Футбольный праздник в файном городе Житомир
Наставник "Полесья" оценил успех клуба
Фото: ФК Полісся
Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев поделился эмоциями после победы над "Кремнем" (5:0), что позволило команде гарантировать себе выход в УПЛ на следующий сезон.
"Прежде всего хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины, наших воинов за возможность делать то, что мы умеем. Поблагодарить болельщиков, губернатора, мэра за поддержку. Геннадию Владиславовичу Буткевичу, создавшему все условия, чтобы здесь в Житомире был конкурентоспособный клуб.Читайте такжеПервая лига. Полесье громит Кремень и выходит в УПЛ
Мы прошли долгий путь, у нас была цель. Мы двигались к ней два года. Но это не победа, победа самая главная для всех нас еще впереди. А это – футбольный праздник в файном городе Житомир. Все, что мы делали – мы делали для наших болельщиков. У нас еще две игры. Есть желание занять первую строчку. Сегодня отпразднуем, а с завтрашнего дня тренировки и у нас еще две игры", - сказал Калитвинцев.
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