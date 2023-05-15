Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александр Денисов будет работать в Полесье, - СМИ
Будет отвечать за работу с медиа и маркетинг
instagram.com/alexander_denysov_
Экс-директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов будет работать в "
Как отмечает источник, в клубе Денисов будет отвечать за работу с медиа и маркетинг. Официальное представление ожидается в ближайшие дни.
Отметим, что "Полесье" в следующем сезоне будет играть в УПЛ - 14 мая, команда гарантировала себе прямую путевку в элитный дивизион.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Дитятьев: Во Львове происходит много непонятных вещей
- Над Брянской областью был ликвидирован старший борттехник российского вертолета Ми-8
- Стало известно, на какой срок Почеттино подпишет контракт с Челси
- Калитвинцев: Футбольный праздник в файном городе Житомир
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
adey (Korosten)
15.05.2023 в 18:12
Ответить
0
0
Mariupol_ua (Мариуполь)
15.05.2023 в 18:09
Ответить
0
0
Sins (Кропивницький)
15.05.2023 в 17:56
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн