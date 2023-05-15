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Александр Денисов будет работать в Полесье, - СМИ

Первая лига
(2 голосов)

Будет отвечать за работу с медиа и маркетинг

Александр Денисов будет работать в Полесье, - СМИ

instagram.com/alexander_denysov_

Новина українською

Экс-директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов будет работать в "Полесье", сообщает "Трибуна"

Как отмечает источник, в клубе Денисов будет отвечать за работу с медиа и маркетинг. Официальное представление ожидается в ближайшие дни.

Отметим, что "Полесье" в следующем сезоне будет играть в УПЛ - 14 мая, команда гарантировала себе прямую путевку в элитный дивизион.

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В статье: Александр Денисов Полесье (Житомир)
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Комментарии (3)
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adey (Korosten)
15.05.2023 в 18:12
м-да... Буткевич щось знає.всяко краще, ніж клоун і балабол.
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0
0
Mariupol_ua (Мариуполь)
15.05.2023 в 18:09
Цели будут Еврокубки у Полесья.
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0
0
Sins (Кропивницький)
15.05.2023 в 17:56
Удачі!
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0
-1

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