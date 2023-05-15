Александр Денисов будет работать в Полесье, - СМИ

Экс-директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов будет работать в " Полесье" , сообщает "Трибуна"

Как отмечает источник, в клубе Денисов будет отвечать за работу с медиа и маркетинг. Официальное представление ожидается в ближайшие дни.

Отметим, что "Полесье" в следующем сезоне будет играть в УПЛ - 14 мая, команда гарантировала себе прямую путевку в элитный дивизион.