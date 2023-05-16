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Полтава обратилась в Комитет арбитров из-за судейства в матче с Мариуполем - ВИДЕО

Первая лига
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Клуб просит дать оценку трем эпизодам

Полтава обратилась в Комитет арбитров из-за судейства в матче с Мариуполем - ВИДЕО

Фото: scpoltava.com

Новина українською

В субботу, 13 мая, "Полтава" на своем поле уступила "ФСК Мариуполю" (0:4) в матче 6-го тура второго этапа Первой лиги.

Исполнительный директор полтавского клуба Станислав Майзус записал видеообращение к Комитету арбитров УАФ с просьбой дать оценку трем эпизодам в этом поединке.

Речь идет о двух пенальти (на 71-й и 83-й минутах), а также начале голевой атаки "Мариуполя", где гости, по мнению Майзуса нарушали правила.

К слову, главным арбитром встречи был Артем Михайлюк (Житомир).

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В статье: СК Полтава ФСК Мариуполь
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Источник:
scpoltava.com

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