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Полтава обратилась в Комитет арбитров из-за судейства в матче с Мариуполем - ВИДЕО
Клуб просит дать оценку трем эпизодам
Фото: scpoltava.com
В субботу, 13 мая, "Полтава" на своем поле уступила "ФСК Мариуполю" (0:4) в матче 6-го тура второго этапа Первой лиги.
Исполнительный директор полтавского клуба Станислав Майзус записал видеообращение к Комитету арбитров УАФ с просьбой дать оценку трем эпизодам в этом поединке.
Речь идет о двух пенальти (на 71-й и 83-й минутах), а также начале голевой атаки "Мариуполя", где гости, по мнению Майзуса нарушали правила.
К слову, главным арбитром встречи был Артем Михайлюк (Житомир).
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