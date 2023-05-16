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Официально: Александр Денисов трудоустроился в Полесье

Первая лига
Обновлено
(6 голосов)

Будет в житомирском клубе отвечать за работу с медиа и маркетинг

Официально: Александр Денисов трудоустроился в Полесье

t.me/fcpolissya

Новина українською

Экс-директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов официально трудоустроился в пока еще перволиговском "Полесье".

Как официально сообщает житомирский клуб, Денисов будет отвечать за работу с медиа и маркетинг.

Отметим, что "Полесье" в следующем сезоне будет играть в УПЛ - 14 мая, команда гарантировала себе прямую путевку в элитный дивизион.

Напомним, что в июле 2022 года Ринат Ахметов заявил о выходе из медийного бизнеса. Как разъяснил он, решение связано с так называемым законом об олигархах. В результате этого решения были расформированы и телеканалы "Футбол".

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В статье: Александр Денисов Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся

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Комментарии (3)
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Zapp Brannigan (Київ)
16.05.2023 в 20:16
Не розумію Ахметова, Денисов стільки років розхвалював ШД, а той йому не дав посаду в прес-службі клубу... От хто може без гугла назвати нинішнього прес-секретаря ШД? А так була б відома особистість на цій посаді...
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.05.2023 в 19:59
Гроші перетікають на захід)
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avatar
walcom (Киев)
16.05.2023 в 19:28
це однозначно підвищення
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