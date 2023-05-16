Официально: Александр Денисов трудоустроился в Полесье

Экс-директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов официально трудоустроился в пока еще перволиговском " Полесье ".

Как официально сообщает житомирский клуб, Денисов будет отвечать за работу с медиа и маркетинг.

Отметим, что "Полесье" в следующем сезоне будет играть в УПЛ - 14 мая, команда гарантировала себе прямую путевку в элитный дивизион.

Напомним, что в июле 2022 года Ринат Ахметов заявил о выходе из медийного бизнеса. Как разъяснил он, решение связано с так называемым законом об олигархах. В результате этого решения были расформированы и телеканалы "Футбол".