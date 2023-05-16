Денисов: У Полесья есть все шансы в ближайшие годы стать одним из лидеров украинского футбола

Экс-директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов, который недавно принял пост директора по маркетингу, медиа и спонсорства в "Полесье" , прокомментировал свое назначение.

"Я считаю, что у житомирского "Полесья" есть все шансы в ближайшие годы стать одним из лидеров украинского футбола. Я вижу, каких вершин хочет добиваться клуб вместе с президентом и уверен, что мой опыт поможет воплотить амбициозные планы клуба в жизнь", - заявил Денисов.

Отметим, что "Полесье" в следующем сезоне будет играть в УПЛ - 14 мая, команда гарантировала себе прямую путевку в элитный дивизион.

Напомним, что в июле 2022 года Ринат Ахметов заявил о выходе из медийного бизнеса. Как разъяснил он, решение связано с так называемым законом об олигархах. В результате этого решения были расформированы и телеканалы "Футбол".