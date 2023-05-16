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Тренер Оболони: Не хочется выйти в Премьер-лигу и просто "плестись" в конце таблицы
Валерий Иващенко прокомментировал выход своей команды в УПЛ
instagram.com/fc_obolon_kyiv
Главный тренер "
— Была вера в то, что задача выхода в УПЛ будет достигнута?
— Было много нюансов, но задачу выполнили. Неплохо стартовали перед полномасштабным вторжением, потом пришлось "лепить" команду с нуля — остались только два игрока. Также, "Карпаты", ЛНЗ, "Полесье" тренировались, у них не было простоя, а у нас был ощутимый перерыв. За короткий отрезок времени получилось создать команду и выйти в УПЛ. Для футбола — это не так просто. Поэтому, все молодцы, вытерпели, слушали, и понимали ту информацию, которую им давал. Тем более, наши соперники на повышение в классе, "Карпаты", ЛНЗ, "Полесье", имели условия и бюджеты на два порядка выше. Хочу поблагодарить игроков, и все мы благодарим наши вооруженные силы за то, что имеем возможность играть, сохранять наш футбол. Будем стараться развивать его дальше.
— Получили ли игроки какие-то призовые ?
— Остались еще две игры, нужно закончить чемпионат, а в раздевалке, конечно, были брызги шампанского и радость. Для многих ребят — это что-то новое. Они не понимают, что сделали — переписали историю клуба. Под положительными эмоциями они еще не могут осознать, какой шаг для себя и команды сделали.
Относительно призовых, то разговора об этом не было, но, думаю, ребята заслужили. Пока что, руководство об этом не сообщало.
— Какие цели ставите перед командой в УПЛ?
— Сначала нужно понять, на что рассчитывает руководство по бюджету. Не хочется выйти в Премьер-лигу и просто "плестись" в конце турнирной таблицы. "Оболонь" — клуб с историей и традициями, играл в УПЛ, переигрывал и "Динамо", и "Шахтер", поэтому имеет право "зацепиться" и решать глобальные задачи. Мы, как тренеры, хотим решать максимальные задачи, поэтому будем разговаривать с руководством о перспективах и задачах.
— Болельщикам стоит ожидать усиления?
— В любом случае, усиление будет. Первая лига и УПЛ — разные лиги, есть повышение уровня футбола и скоростей. Мы имеем коллектив, который не играл на уровне УПЛ. Задачу выхода решили за счет коллектива. Нужно точечно подходить к усилению команды, не кардинально, потому что ребята своим трудом и отношением заслужили играть в УПЛ. Нам нужна здоровая конкуренция — это будет во благо футболистам.
— Ребята не будут расслабляться на два заключительных матча?
— Играем с хорошими командами, есть возможность побороться за золотые медали. Не хочется, чтобы расслаблялись, потому что это "лицо" клуба. Если попали в УПЛ, то должны показывать футбол такого уровня и играть до конца.
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