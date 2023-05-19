Интригующее противостояние в Ивано-Франковске, шанс для Мариуполя избежать переходных матчей. Что смотреть в субботу в Первой лиге

В субботу стартует седьмой тур весенней части сезона. Будут сыграны все матчи в группе "Выбывания". Вашему вниманию анонс предпоследнего тура. Все игры начнутся в 14:00.

Группа "Выбывания"

"Диназ" - "Чернигов-ШВСМ"

20.05.2023. 14:00. "Диназ" с. Демидов

Подопечные Головко неделю назад не впечатлили своей игрой против "Горняка-Спорт". Хотя даже при этом вышгородцы могли побеждать, если бы реализовал одиннадцатиметровый Кириченко. Футболисты "Диназа" 137 раз теряли мяч и это худший показатель в группе, но в одном компоненте им не было равных - 58 перехватов. Отсутствие стабильности не позволяет вышгородскому коллективу подняться выше в таблице. "Чернигов" продолжает бороться за первое место в группе. Неделю назад подопечные Чорного в компенсированное время упустили победу в противостоянии с "Буковиной". Если "северяне" рассчитывают выиграть группу, то не имеют права терять очки в эту субботу.

"Прикарпатье" - "Полтава"

20.05.2023. 14:00. "Рух". г. Ивано-Франковск

Подопечные Рыпана прервали свою серию из трех побед подряд. "Прикарпатье" сыграло вничью со "Скоруком". Матч завершился без голов и этот результат был закономерным, ведь слишком мало создали моментов команды. Игроки "Прикарпатья" чаще всего шли в обводку (33 раза, из них 18 удачно), но довести до логического завершения свои атаки не смогли. Полтавчане огорчили своих болельщиков разгромным поражением в игре с "Мариуполем" – 0:4. Подопечные Сысенко 64% игрового времени владели мячом, но выгоды от этого не было. Футболисты СК "Полтавы" не нашли противодействия быстрым атакам соперника. Лидер группы является фаворитом противостояния, но ожидаем, что коллектив из Полтавы сделает все, чтобы реабилитироваться перед своими поклонниками.

ФСК "Мариуполь" - "Скорук"

20.05.2023. 14:00. "Колос". г. Борисполь

Подопечные Красноперова на расстояние одного зачетного пункта приблизились к шестому месту, позволяющему избежать стыковых матчей. Мариупольцы неделю назад сыграли очень эффективно и добились результата за счет качественного выхода из защиты в атаку. "Мариуполь" - лучший в группе по количеству ударов (17), из которых четыре оказались точными. Следует отметить тактическую гибкость Олега Красноперова. Команда использует разные тактические схемы – 4-3-3/4-1-4-1, 4-4-2 и даже 5-3-2. Именно последнюю схему использовали в Полтаве. Отметим, что три из четырех голов созданы вышедшими на замену Быковским и Литовченко. Что касается "Скорука", то коллектив из Томаковки всего четыре раза пробил по воротам "Прикарпатья". Все привыкли, что подопечные Степанова более агрессивно играют в атаке, но к концу сезона команда не впечатляет. Смогут ли гости выиграть и продолжить борьбу за первое место?

"Буковина" - "Горняк-Спорт"

20.05.2023. 14:00. "Буковина". г. Черновцы

Обе команды в прошлом туре сыграли вничью. Это тот результат, который вряд ли удовлетворил их, хотя могло быть даже хуже, ведь подопечные Мельничука и Дирявки проигрывали. Коллектив из Горишних Плавней по игре против "Диназа" выглядел довольно неплохо. "Горняк-Спорт" - номер один по отборам и подборам мяча (106 раз). К тому же, они были лучше по верховых единоборствам ((всего 68, из них 35 - удачно). Лишь чудо может спасти подопечных Дирявки, ведь за два тура до конца они отстают от "Мариуполя" на четыре очка. Что касается "Буковины", то черновицкий коллектив существенно усложнил себе жизнь в борьбе за лидерство в группе, но у них есть все шансы финишировать в топ 3. Напомним, что в первом круге именно "Горняк-Спорт" победил.