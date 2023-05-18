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Президент ПФЛ: За Полесье и Оболонь в УПЛ можно быть спокойными

Первая лига
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Другие претенденты  могут играть в УПЛ, но нужно немного подтянуть инфраструктуру

Президент ПФЛ: За Полесье и Оболонь в УПЛ можно быть спокойными

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал выход "Полесья" и "Оболони" в УПЛ.

Напомним, что "Полесье" и "Оболонь" досрочно вышли в УПЛ. На еще одну путевку претендуют черкасский ЛНЗ, запорожский "Металлург" и львовские "Карпаты".

"Полесье" и "Оболонь" - за них можно быть спокойными. У "Оболони" прекрасная инфраструктура, "Полесье" завершает строительство детской академии, тренировочная база уже готова, а стадион доводят до всех норм УПЛ.

Другие претенденты — черкасский ЛНЗ, запорожский "Металлург" и львовские "Карпаты" — имеют все для того, чтобы выступать в УПЛ. Собственно говоря, аж восемь команд Первой лиги могут играть в элите. Правда, надо будет немного улучшить инфраструктуру,  — сказал Каденко.

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В статье: Оболонь (Киев) Александр Каденко Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Металлург (Запорожье) Карпаты (Львов)
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Источник:
Експрес

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