Президент ПФЛ: За Полесье и Оболонь в УПЛ можно быть спокойными

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал выход "Полесья" и "Оболони" в УПЛ .

Напомним, что "Полесье" и "Оболонь" досрочно вышли в УПЛ. На еще одну путевку претендуют черкасский ЛНЗ, запорожский "Металлург" и львовские "Карпаты".

"Полесье" и "Оболонь" - за них можно быть спокойными. У "Оболони" прекрасная инфраструктура, "Полесье" завершает строительство детской академии, тренировочная база уже готова, а стадион доводят до всех норм УПЛ.

Другие претенденты — черкасский ЛНЗ, запорожский "Металлург" и львовские "Карпаты" — имеют все для того, чтобы выступать в УПЛ. Собственно говоря, аж восемь команд Первой лиги могут играть в элите. Правда, надо будет немного улучшить инфраструктуру, — сказал Каденко.