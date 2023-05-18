Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент ПФЛ: За Полесье и Оболонь в УПЛ можно быть спокойными
Другие претенденты могут играть в УПЛ, но нужно немного подтянуть инфраструктуру
Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал выход "Полесья" и "Оболони" в
Напомним, что "Полесье" и "Оболонь" досрочно вышли в УПЛ. На еще одну путевку претендуют черкасский ЛНЗ, запорожский "Металлург" и львовские "Карпаты".
"Полесье" и "Оболонь" - за них можно быть спокойными. У "Оболони" прекрасная инфраструктура, "Полесье" завершает строительство детской академии, тренировочная база уже готова, а стадион доводят до всех норм УПЛ.
Другие претенденты — черкасский ЛНЗ, запорожский "Металлург" и львовские "Карпаты" — имеют все для того, чтобы выступать в УПЛ. Собственно говоря, аж восемь команд Первой лиги могут играть в элите. Правда, надо будет немного улучшить инфраструктуру, — сказал Каденко.
Популярное сейчас
- Стала известна зарплата Кривцова в Интер Майами
- Влияние на корзину Шахтера, последние штрихи для прямой путевки чемпиона УПЛ в группу. Приоритеты еврокубковых результатов недели
- Ребров пригласит в сборную Украины помощников, с которыми работал в Динамо
- Определился первый клуб, который войдет в УПЛ из Первой лиги в следующем сезоне
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО