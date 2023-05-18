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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Состоялась жеребьевка матчей плей-офф за право играть в Первой лиге

Первая лига
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Матчи пройдут 3 и 10 июня

Состоялась жеребьевка матчей плей-офф за право играть в Первой лиге

Новина українською

Состоялась жеребьевка матчей плей-офф за право играть в Первой лиги сезона-2023/24.

Первой принимает соперника команда Второй лиги.

03 июня

Второе место Второй лиги – седьмое место группы "Выбывание" Первой лиги

10 июня

Седьмое место группы "Выбывание" Первой лиги – второе место Второй лиги

Добавим, что согласно регламенту, если матчи плей-офф завершатся с равным счетом, то для определения победителя по истечении основного времени матча назначается дополнительное время (2 тайма по 15 минут). Если в дополнительное время мячи не забиты, для выявления победителя назначается серия пенальти.

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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ
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Источник:
ПФЛ

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