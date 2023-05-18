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Состоялась жеребьевка матчей плей-офф за право играть в Первой лиге
Матчи пройдут 3 и 10 июня
Состоялась жеребьевка матчей плей-офф за право играть в
Первой принимает соперника команда Второй лиги.
03 июня
Второе место Второй лиги – седьмое место группы "Выбывание" Первой лиги
10 июня
Седьмое место группы "Выбывание" Первой лиги – второе место Второй лиги
Добавим, что согласно регламенту, если матчи плей-офф завершатся с равным счетом, то для определения победителя по истечении основного времени матча назначается дополнительное время (2 тайма по 15 минут). Если в дополнительное время мячи не забиты, для выявления победителя назначается серия пенальти.
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