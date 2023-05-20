Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня будут сыграны четыре матча в группе "Выбывания". Отметим, что командам осталось сыграть всего два тура, поэтому сейчас каждый зачетный пункт на вес золота.

Интригующее противостояние ожидается в Ивано-Франковске, где "Прикарпатье" будет принимать "Полтаву". Подопечные Рыпана еще не знали горечи поражения в чемпионате: по 3 победы и ничьи. Если победит "Прикарпатье", то увеличит свои шансы не первое место в группе. Полтавчане чувствуют дыхание в спину от "Мариуполя".

Также интересная встреча ожидается в Борисполе. Победа может позволить "Мариуполю" покинуть переходную зону. "Скорук" еще сохраняет шансы попасть на первое место, а для этого томаковцам нужно побеждать.

VBET UA Первая лига. Группа "Выбывания". 7-й тур

ФСК "Мариуполь" - "Скорук"

20.05.2023. 14:00

"Буковина" - "Горняк-Спорт"

20.05.2023. 14:00

"Прикарпатье" - "Полтава"

20.05.2023. 14:00

"Диназ" - "Чернигов-ШВСМ"

20.05.2023. 14:00