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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Первая лига
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Стартует предпоследний тур

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: СК Полтава

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня будут сыграны четыре матча в группе "Выбывания". Отметим, что командам осталось сыграть всего два тура, поэтому сейчас каждый зачетный пункт на вес золота.

Интригующее противостояние ожидается в Ивано-Франковске, где "Прикарпатье" будет принимать "Полтаву". Подопечные Рыпана еще не знали горечи поражения в чемпионате: по 3 победы и ничьи. Если победит "Прикарпатье", то увеличит свои шансы не первое место в группе. Полтавчане чувствуют дыхание в спину от "Мариуполя".

Также интересная встреча ожидается в Борисполе. Победа может позволить "Мариуполю" покинуть переходную зону. "Скорук" еще сохраняет шансы попасть на первое место, а для этого томаковцам нужно побеждать.

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ФСК "Мариуполь" - "Скорук"

20.05.2023. 14:00

"Буковина" - "Горняк-Спорт"

20.05.2023. 14:00

"Прикарпатье" - "Полтава"

20.05.2023. 14:00

"Диназ" - "Чернигов-ШВСМ"

20.05.2023. 14:00

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В статье: Буковина (Черновцы) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) СК Полтава Диназ (Вышгород) Прикарпатье (Ивано-Франковск) ФК Чернигов ФСК Мариуполь Скорук (Томаковка)
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