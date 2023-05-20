Первая лига. Диназ и Полтава избегают переходных матчей, Горняк-Спорт понижается в классе

Сегодня были сыграны четыре матча в группе "Выбывания". Отметим, что командам оставалось сыграть всего два тура, поэтому сейчас каждый зачетный пункт на вес золота.

В Борисполе встречались "Мариуполь" и "Скорук". Победа могла похволить "Мариуполю" покинуть переходную зону. "Скорук" еще сохраняет шансы віиграть группу, а для этого томаковцам нужно побеждать. Ожидалось, что игра будет интересна и бескомпромиссна.

На 18-й минуте гости открыли счет в матче. Перебора отличился с углового - 1:0. Этому "сухому листу" помог Кравцов, который не смог удержать мяч в руках. Через четыре минуты Коцюмака реализовал выход один на один и увеличил преимущество гостей. Две ошибки и счет уже комфортный для "Скорука". После пропущенных мячей начали больше контролировать мяч хозяева, но с позиционным футболом у них были проблемы. В конце тайма Шмигельский после шикарной передачи Переборы снял все вопросы о победителе матча - 0:3.

После перерыва прогнозируемо отдали инициативу гости, но свои моменты реализовать подопечные Красноперова не смогли. Ударам Литюка и Горы не хватило точности. В итоге, матч завершился разгромной победой "Скорука".

VBET UA Первая лига. Группа "Выбывания". 7-й тур

"Мариуполь" - "Скорук" 0:3

Голы: Перебора (18), Коцюмака (22), Шмигельский (43)

Удаление: Литовченко (87)

ФСК "Мариуполь" (стартовый состав): Павел Кравцов, Петр Харжевский, Евгений Скиба, Иван Мочевинский, Дмитрий Пентелейчук, Глеб Литюк, Егор Булгаков, Никита Тепляков, Павел Шушко, Иван Мельниченко , Иван Мамросенко

"Скорук" (стартовый состав): Игорь Варцаба, Сергей Заец, Станислав-Нури Малыш, Илья Ходуля, Артем Перебора, Владимир Здырко, Святослав Шаповалов, Игорь Коцюмака, Дмитрий Плахтырь, Богдан Шмигельский, Тимофей Сухарь

В Ивано-Франковске "Прикарпатье" принимало "Полтаву". Подопечные Рыпана еще не знали горечи поражения в чемпионате: по 3 победы и ничьи. "Прикарпатье" в случае победы могло увеличить свои шансы не первое место в группе. Полтавчане чувствуют дыхание в спину от "Мариуполя".

Ожидалось, что в первой половине встречи команды продемонстрируют свои атакующие способности, но ответственность за результат существенно на них давила. Однако, без голов команды на перерыв не ушли. Ян Костенко из пределов штрафной мощно пробил угол – 1:0. В этом эпизоде защитники "Прикарпатья" сыграли ужасно.

Отыграться после перерыва коллектив из Ивано-Франковска не смог. В итоге, победа позволила "Полтаве" избежать переходных матчей.

VBET UA Первая лига. Группа "Выбывания". 7-й тур

"Прикарпатье" - "Полтава" 0:1

Голы: Костенко (41)

"Прикарпатье" (стартовый состав): Роман Герыч, Василий Француз, Дмитрий Шинкаренко, Роман Борисевич, Глеб Попчук, Михаил Писко, Василий Цюцюра, Иван Сондей, Максим Соловьёв, Сергей Швец, Роман Барчук

СК Полтава (стартовый состав): Ян Вичный, Кирилл Пасичник, Павел Замуренко, Евгений Стрельцов, Максим Горжуй, Андрей Савенков, Владислав Даниленко, Ян Костенко, Александр Пось, Дмитрий Копитов, Александр Томенко

В Черновцах четвёртая команда группы принимала аутсайдера. Только победа могла позволить "Горняку-Спорт" остаться в борьбе за сохранение прописки в Первой лиге. Отметим, что коллектив из Горишних-Плавнив одержал свою единственную победу в году именно над "Буковиной".

В первой половине встречи хозяева не смогли отличиться, хотя именно от них ожидали более активной игры в атаке. Подопечные Дирявки подтвердили свой бойцовский характер. Эта команда без боя не сдается.

Во второй половине встречи команды заиграли активнее и обменялись голами. Сначала на 65-й минуте после передачи Пидручного в дальний угол пробил Посевкин – 0:1. Однако, очень быстро хозяева отыгрались. Скрипник ассистировал, а Палагнюк расстрелял ворота – 1:1. Казалось, что Сергийчук принесет победу своей команде, но Черныш на последней минуте сравнял счет. Тем не менее, в компенсированное время Скрипник все же помог "Буковине" набрать три очка. Таким образом, "Горняк-Спорт" уже официально понижается в классе.

VBET UA Первая лига. Группа "Выбывания". 7-й тур

"Буковина" - "Горняк-Спорт" 3:2

Голы: Палагнюк (67), Сергийчук (78). Скрипник (90+3) - Посевкин (65) , Черныш (90)

"Буковина" (стартовый состав): Марк Медведев, Артем Рябый, Михаил Сергийчук, Василий Гакман, Артур Новотрясов, Александр Глагола, Илья Скрипник, Иван Пец, Василий Палагнюк, Кирилл Прокопчук, Артем Данилюк

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Даниил Веклич, Артём Сёмка, Радион Посевкин, Владислав Громенко, Денис Черныш, Максим Шептицкий, Александр Подрезан, Владислав Горбаченко, Денис Пидручный, Семён Даценко, Сергей Романов

В Демидове пятая команда группы принимала вторую. В случае победы "Чернигов-ШВСМ" и дальше будет претендовать на первое место в своей группе. Если победит "Диназ", то может избежать переходных матчей.

С первых минут доминировали хозяева, но в заключительной трети поля им не хватало конструктива. Подопечные Головко пытались расшатать защиту соперников за счет активной игры на флангах. Вышгородский коллектив оказывал давление на защиту соперников, но в их игре было много сумбура. После середины тайма гости выровняли игру, но до голевых моментов дело не доходило.

После перерыва продолжали больше атаковать хозяева. Ожидали более активной игры от "Чернигова", но "северяне" сегодня в первую очередь старались не проиграть. Шикарные возможности отличиться были у Коса и Мораренко, но реализовать моменты они не смогли. Мяч после удара Коса попал в штангу, а Станислав пробил мимо ворот. В середине тайма все же добились своего игроки "Диназа". С нескольких метров расстрелял ворота Оринчак – 1:0. Отыграться гости не смогли. Минимальная победа позволила "Диназу" избежать переходных матчей.

VBET UA Первая лига. Группа "Выбывания". 7-й тур

"Диназ" - "Чернигов-ШВСМ" 1:0

Голы: Оринчак (68)

Диназ (стартовый состав): Дмитроченко – Корешков, Калинчук, Волошин, Старенький, Соловьев, Кириченко, Салабай, Мораренко, Оринчак, Кос

Чернигов-ШВСМ (стартовый состав): Коломиец – Сираш, Галстян, Романченко, Шумило, Кривобороденко, Мироненко, Койдан, Максим Сердюк, Ментей, Кулик