Первая лига. Битва за чемпионство, интригующее противостояние в Черкассах. Что смотреть в понедельник в Первой лиге

В понедельник будут сыграны матчи предпоследнего тура Первой лиги в "Чемпионской" группе. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа "Чемпионская"

"Кремень" - "Нива" Тернополь

22.05.2023. 12 часов. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева" г. Кременчуг

Команды набрали по шесть зачетных пунктов, поэтому в очном противостоянии решится судьба последнего места в группе. Подопечные Локтионова в прошлом туре не смогли навязать игру "Полесью" (0:5). Это был самый невыразительный матч для молодой команды в этом сезоне. Футболисты "Кремня" ни разу не пробили в створ ворот. "Нива" уступила "Оболони", хотя и пыталась отыграться после перерыва. Подопечные Атласюка очень много теряли мяч – 122 раза и это самый плохой показатель. Напомним, что в первом круге победу праздновали игроки "Кремня", поэтому гости постараются взять реванш. До игры определить фаворита этого противостояния достаточно сложно.

"Металлург" - "Эпицентр"

22.05.2023. 14:00. "Медик" г. Моршин

Запорожцы продолжают борьбу за топ-4, потому терять зачетные пункты им нельзя. В прошлом туре подопечные Микитина минимально обыграли "Карпаты". Футболисты "Металлурга" сыграли прагматично, но результат на табло. Победу команде принес стандарт. "Эпицентр" уступил "ЛНЗ" и сезон будет доигрывать без турнирной мотивации. Весной подопечные Нагорняка не впечатляют, хотя от них ждали большего. Стабильно сыграть в течение всего матча коллективу из Каменец-Подольского не удается. Однако, ожидать легкой прогулки запорожцам точно не стоит. Гости сделают все возможное, чтобы испортить настроение претенденту на борьбу за повышение в классе.

"ЛНЗ" - "Карпаты"

22.05.2023. 14:00. "Черкассы Арена" г. Черкассы

Встретятся третья и пятая команды группы, которых отделяет всего два очка. Переоценить важность этого противостояния невозможно. Гостей устроит только победа, но и хозяевам не желательно терять зачетные пункты. Львовян в прошлом туре подвела реализация, хотя нельзя сказать, что команда сыграла без ошибок. Подопечные Тлумака играли достаточно однообразно – 22 подачи с флангов, но из них всего девять точных. Ни разу львовяне не попали в створ ворот, а всего они 21 раз пробили. Что касается "ЛНЗ", то черкасский коллектив обыграл "Эпицентр" и вернулся на третье место в группе. Смогут ли гости сыграть в свой лучший футбол, несмотря на ответственность результата?

"Оболонь" - "Полесье"

22.05.2023. 17:00. "Оболонь-Арена". Киев

В Киеве встретятся вторая и первая команда группы, которые в очном противостоянии определят чемпиона. Безусловно, это самый ожидаемый матч в туре. Хозяев устроит только победа, но выиграть во второй раз у "Полесья" будет непросто. Житомирский коллектив неделю назад продемонстрировал настоящий чемпионский футбол против "Кремня" (5:0). Если бы подопечные Калитвинцева реализовали все моменты, результат вообще был бы неприличным. За владением мячом не было равных "Полесью" (73,1% игрового времени). К тому же, лидер группы имеет лучший показатель среди передач - всего 641, из них 594 - точные. Киевляне против "Нивы" сыграли интенсивно и за счет этого смогли добиться желаемой победы, позволившей команде повыситься в классе. За перехватами мяча не было равных "Оболони" – 46 раз. Также у "пивоваров" лидерство по верховым единоборствам - всего 52, из них 30 - удачно. Предугадать результат этого противостояния очень сложно, но можно не сомневаться, что футбол будет интересный.